Le casque gaming SteelSeries Arctis 7 passe à 127,50 euros seulement !

Le casque pour gamer SteelSeries Arctis 7 édition 2019 est aujourd’hui disponible à 127,50 euros sur Boulanger. Ce modèle est l’une des références dans son domaine.

Le SteelSeries Arctis 7 est un casque sans fil dédié aux joueurs exigeants. Aujourd’hui, il profite de deux promotions qui lui valent une baisse de 29 % sur son tarif recommandé de 179,99 euros. En utilisant le code promo au moment de votre commande, il tombe ainsi à 127,50 euros.

Le SteelSeries Arctis 7 en détail

Casque sans fil oblige, le constructeur SteelSeries a conçu le Arctis 7 avec des normes exigeantes. On retrouve ainsi une connexion 2,4 GHz, qui offre une stabilité absolument sans faille et très faible latence. Entre la qualité audio et la forme circum-aurale qui entoure donc vos oreilles, vous êtes véritablement plongé dans l’univers de vos jeux préférés. Le son est de plus diffusé virtuellement à 360°.

Pour se différencier de la concurrence, le SteelSeries Arctis 7 dispose, toujours selon son constructeur, du meilleur micro du marché, bidirectionnel Clearcast et certifié par Discord. Celui-ci dispose bien sûr d’un réducteur de bruit, et vous offrira une qualité quasi parfaite pour discuter en jeu, mais également enregistrer vos vidéos ou gameplay. Un aspect très pratique si vous souhaitez streamer en même temps.

Enfin, le casque dispose d’une autonomie conséquente avec 24 heures sur la batterie. De quoi permettre de ne pas le recharger à chaque session de jeu. Toutefois, vous pouvez faire le choix de le brancher en filaire par câble mini USB, et de profiter d’une autonomie illimitée au prix d’un peu de confort.

