[11.11] Ce bon vieux LG V20 n’est qu’à 68 euros

Sorti en 2016, le LG V20 commence à accuser son âge mais à 68 euros pour le 11.11, cela reste une assez bonne affaire.

Le LG V20 est un smartphone sorti 2016, alors forcément il n’est plus tout à fait dans les canons actuels. Toutefois, entre son écran 5,7 pouces WQHD, son Snapdragon 820, 4 Go RAM, 64 Go de stockage et un capteur photo 16 mpx pour seulement… 68 euros pendant le 11.11, ce n’est pas une mauvaise affaire.

Cela pourra faire un téléphone à bidouiller ou un terminal secondaire. Il est compatible 4G en France, mais ne possède pas la bande B28. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code 7AEFR1111 sur Aliexpress. L’offre n’est valable que ce 12 novembre.

Code promo : 7AEFR1111

