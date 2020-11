[11.11] Le Xiaomi Mi Band 5 est disponible à partir de 23 euros

Le bracelet intelligent de Xiaomi, le Mi Band 5 Global Version, bénéficie d’importantes promotions sur Aliexpress à l’occasion de la journée des célibataires. Plusieurs offres existent sur le revendeur chinois, mais le bracelet est aujourd’hui proposé à partir de 23 euros au lieu de 32,21 euros. Pour en profiter, il suffit d’entrer le code promo que vous retrouverez en fin d’article. Attention, l’offre se termine d’ici quelques heures.

Le Xiaomi Mi Band 5 en détail

Le Xiaomi Mi Band 5 et un bracelet connecté doté d’un écran AMOLED de 1,1 pouce. Ce dernier vous permet d’afficher toutes les informations essentielles, et plusieurs options sont disponibles. Vous pouvez notamment suivre vos activités sportives, comme la course à pied ou encore le vélo ou la natation. Ce bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur.

L’application qui est intégrée vous permet d’analyser toutes ces données, et aussi suivre votre fréquence cardiaque, le nombre de calories que vous venez de brûler ou la qualité de votre sommeil. Si vous êtes une femme, vos cycles menstruels sont aussi pris en compte. En outre, le bracelet comporte un capteur de fréquence cardiaque. L’un des avantages avec le Mi Band 5, c’est aussi son autonomie conséquente. Avec une seule charge, vous pouvez en théorie tenir pendant 14 jours, 20 si vous avez une utilisation classique.

Le bracelet connecté est ici disponible sur Aliexpress. Le Xiaomi Mi Band 5 est expédié depuis la Chine. Les délais de livraison sont certes plus longs, mais cela permet d’économiser quelques euros. En cas de commande aujourd’hui, le revendeur chinois estime une livraison pour le 2 décembre.