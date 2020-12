Bons plans 60 Go à 4,99 €, 30 Go à 2,99 €… 2 forfaits explosifs chez Cdiscount Mobile

Jusqu’au 5 janvier 2021 inclus, Cdiscount Mobile propose deux nouvelles offres d’abonnement téléphoniques sans engagement. Elles se démarquent avec leurs tarifs très agressifs sur le marché. Le forfait avec 60 Go de données est disponible à 4,99 euros par mois. Une version plus contenue avec 30 Go par mois est également proposée à seulement 2,99 euros par mois.

Peut-être avez-vous reçu un nouveau téléphone à l’occasion des fêtes de fin d’année. Généralement, la période est propice à de nouvelles offres en matière de forfait. Aujourd’hui, Cdiscount Mobile frappe fort, jusqu’au 5 janvier 2021 inclus. Le forfait de 30 Go est par exemple à 2,99 euros pendant 6 mois, puis il passe à 12,99 euros. Il en va de même pour le forfait de 60 Go à 4,99 euros, qui passera à 14,99 euros au bout de 6 mois. Surtout, ces deux nouvelles offres sont sans engagement, ainsi vous pourrez choisir de résilier à tout moment.

Le forfait Cdiscount Mobile 60 Go en détail

Pour seulement 4,99 euros par mois, vous pouvez obtenir avec Cdiscount Mobile un forfait 4G de qualité à un prix très contenu. Avec ce service, vous obtenez les appels, les SMS ainsi que les MMS illimités en France métropolitaine. L’enveloppe de données mobiles s’élève donc à 60 Go, ce qui est en général largement suffisant pour se passer du Wi-Fi à la maison et regarder des séries sans crainte.

À l’étranger aussi, vous pourrez utiliser ce forfait. Que ce soit dans l’Union européenne ou dans les DOM, vous pourrez profiter des appels, des SMS et des MMS illimités comme en France. En ce qui concerne la navigation sur le Web, une enveloppe de 5 Go est prévue en 4 G. Pour rappel, l’opérateur mobile virtuel exploite les réseaux de SFR, Bouygues Télécom ainsi que ceux d’Orange. 27 pays de l’Union européenne, ainsi que le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande et les 8 destinations en outre-mer sont concernés par cette offre.

Attention toutefois, l’avantage promotionnel ne durera pas éternellement. Cdiscount Mobile annonce une remise limitée aux 6 premiers mois d’abonnement. Ensuite, celui-ci repassera à 14,99 euros par mois. L’offre est en revanche sans engagement, de sorte que vous pourrez résilier à tout moment. La promotion est valable jusqu’au 5 janvier 2020 inclus.

Si vous décidez de changer de forfait mobile pour cette offre, vous aurez le choix de garder votre numéro de téléphone. Il vous suffit d’indiquer votre numéro RIO pendant votre souscription. Pour plus d’informations, rendez-vous en fin d’article.

Le forfait de 30 Go à prix cassé

L’autre Super Deal de Cdiscount Mobile, c’est le forfait à 30 Go. Il reprend les mêmes bases que celui de 60 Go. Pour 2,99 euros par mois seulement (pendant 6 mois), vous pourrez profiter de 30 Go de données en 4G sur le territoire français. C’est assez rare de trouver une telle enveloppe de data pour un prix aussi minime. Naturellement, là encore, les appels, les MMS et les SMS sont illimités en France métropolitaine. Les mêmes conditions géographiques s’appliquent, à savoir 38 pays concernés.

Toutefois, ce forfait sans engagement de 30 Go se paie le luxe d’avoir une enveloppe Web de 10 Go en 4G à l’étranger, soit le double de la formule à 4,99 euros. Passé les 6 mois d’abonnement, la remise ne s’appliquera plus et vous serez automatiquement débités de 12,99 euros par mensualité. Pour y souscrire, rendez-vous sur le site de Cdiscount Mobile avant le 5 janvier 2021 minuit.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.