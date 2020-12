Le casque Sony MDR-1AM2 tombe à 119 euros seulement (-46 %)

Le casque filaire Sony MDR-1AM2 profite d’une jolie réduction sur Amazon et tombe à 119 euros seulement en cette période de fêtes de fin d’année.

Ce casque Hi-Res de Sony est extrêmement confortable et léger. Si sa qualité sonore reprend celle de son prédécesseur, elle en améliore particulièrement les basses. Le casque de Sony est aujourd’hui proposé à 119 euros avec une réduction de 46 % par rapport à son prix conseillé de 220 euros.

Le Sony MDR-1AM2 en détail

Le casque Sony MDR-1AM2 est un modèle filaire et circum-aural. Il s’illustre notamment avec son grand confort d’usage et sa conception de haute qualité. Il s’articule autour de haut-parleurs de 40 mm, et des oreillettes pivotantes doublées de coussinets anti pression et à mémoire de forme. En plus d’isoler une bonne partie des sons extérieurs, ils offrent un confort maximal à l’utilisateur, même durant de longues sessions prolongées.

En plus d’être très léger (seulement 187 grammes), ce casque n’oublie pas de délivrer un son limpide et de grande qualité. Il est d’ailleurs certifié Hi-Res, la norme qui assure une meilleure reproduction du son grâce à l’upsampling. Ici, l’ensemble joue sur un large spectre de 3 Hz à 100 KHz et est sublimé par la technologie Beat Response Control. Elle a pour effet d’améliorer les basses en les rendant plus précises tout en respectant le reste du spectre sonore. Il n’y a que peu de casques sur le marché et dans cette gamme de prix qui descendent aussi bas que 3 Hz.

Les audiophiles pourront d’ailleurs profiter de ce casque à l’extérieur. Ce modèle filaire propose deux câbles différents : un connecteur mini-jack standard de 3,5 mm ou un câble symétrique avec connecteur propriétaire de 4,4 mm. Le dernier permet de séparer les canaux droit et gauche afin de limiter les distorsions et de minimiser les pertes de transmission de signal. En outre, une housse de transport est également incluse.