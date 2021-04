Absolument immanquable : les Samsung Galaxy Buds Pro ne sont qu’à 158 €

Ils ont été annoncés en même temps que le Samsung Galaxy S21. Les Galaxy Buds Pro sont les écouteurs true wireless de très bonne qualité, que nous avons bien appréciés dans notre test. Ils profitent aujourd’hui d’une belle promotion sur Amazon pour tomber à 158,99 euros.

Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont habituellement commercialisé à 229 euros par les différents marchands sur Internet. Et aujourd’hui, Amazon expédie directement les écouteurs pour un prix moindre tout simplement imbattable de 158,99 euros. C’est très simple, ils n’ont jamais été aussi bon marché chez le marchand. Une très bonne affaire pour des écouteurs de qualité qui délivrent un bon son et dispose de plusieurs fonctionnalités intéressantes.

Les Samsung Galaxy Buds Pro en détail

Ces écouteurs true wireless peuvent se vanter d’offrir un son dynamique à deux voies (deux haut-parleurs dans chaque oreillette). Leur conception premium leur permet d’offrir un son riche, détaillé, et assez harmonieux pour les différents types de musiques. L’ergonomie est modifiable à souhait avec plusieurs embouts livrés, et cela leur permet de bien tenir dans les oreilles, ce qui sera particulièrement pratique si vous souhaitez faire du sport avec. Au quotidien, les Galaxy Buds Pro sont très confortables et se font vite oublier.

En profitant de leur design, les écouteurs de Samsung bénéficient d’une isolation passive du bruit, ce qui tamisera certains bruits environnants. Ils peuvent surtout s’appuyer sur une technologie de réduction de bruit active, qui s’occupe d’éliminer le reste des résidus sonores. En pratique, elle est plutôt efficace, que ce soit dans les transports en commun ou dans la rue, sans détrôner pour autant les références du marché.

En passant par l’application Samsung dédiée, on peut régler ses écouteurs plus en profondeur. Par exemple, on retrouve certaines fonctionnalités bien connues du marché, comme un mode de “transparence” qui est facilement accessible et qui permet de vite sortir de son isolation pour discuter avec une personne dans la rue, par exemple. Également, la fonctionnalité Bluetooth multipoint peut être très intéressant selon votre usage.

Du reste, l’autonomie des Samsung Galaxy Buds Pro est assez conséquente puisqu’elle grimpe jusqu’à 18 heures de lecture en cumulant la batterie ainsi que le boîtier de recharge. Bien sûr, si vous utilisez la technologie de réduction de bruit active, il faudra enlever quelques heures.

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre test des Samsung Galaxy Buds Pro.

