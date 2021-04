Très polyvalent, le Xiaomi Redmi 9T tombe à seulement 116 euros

Dévoilé en début d’année en France, le téléphone Xiaomi Redmi 9T est un nouveau modèle assez complet, disposant d’un rapport qualité-prix très intéressant. Il est aujourd’hui disponible à seulement 116,99 euros si vous utilisez le code promotionnel sur eBay qui est à retrouver ci-dessous.

En France, il a été annoncé pour un prix conseillé de 249 euros. Toutefois, vous pouvez l’obtenir pour beaucoup moins cher aujourd’hui sur eBay, en profitant d’une double remise immédiate via un code promotionnel à retrouver ci-dessous. Le téléphone chute alors à 116,99 euros, tout simplement le meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone entré de gamme qui est surprenant. Bel écran, solide autonomie, utilisation fluide, photographies correctes, il est capable de tout faire dans d’assez bonnes conditions.

Code promo : PRIMIFAN21

Le Xiaomi Redmi 9T en détail

Ce téléphone portable d’entrée de gamme possède des caractéristiques techniques assez complètes, en commençant par son écran Full HD+ de 6,53 pouces qui offrent une définition de 2340 × 1080 pixels. Il ne propose pas de taux de rafraîchissement élevé, ce qui est légèrement dommage, mais se rattrape avec une belle qualité d’image, ce qui sera largement profitable pour le visionnage de vos séries et de vos films préférés. Sans surprise, l’écran est bord à bord, avec un petit poinçon sur le coin supérieur gauche qui permet d’accueillir la caméra frontale.

À l’intérieur, le téléphone dispose d’une puce Snapdragon 662 et 4 Go de RAM. Ce n’est certes pas l’association la plus puissante du moment, mais elle permet de faire tourner un bon nombre de jeux en 3D dans d’assez bonnes conditions, et surtout d’avoir une navigation fluide lorsque vous ouvrez vos applications. Le stockage de 64 Go vous permettra de stocker vos séries et vos films, mais si vous trouvez ce volume trop restreint, sachez qu’un port microSD est présent, qui vous permettra d’ajouter jusqu’à 512 Go supplémentaires via une carte mémoire.

Du côté de la photographie, l’arrière du téléphone se compose d’un module à 4 capteurs : 48 + 8 + 2 + 2 MP. C’est un format qui est assez classique pour les téléphones dans cette gamme de prix. Avec les bonnes conditions d’éclairage et de luminosité, il est possible de prendre de jolis clichés, avec des détails et des bonnes couleurs. En revanche, les résultats sont plus poussifs quand les zones d’ombre sont trop nombreuses.

Dernier détail qui n’est pas des moindres, le téléphone s’annonce comme un véritable champion de l’autonomie, avec une énorme batterie de 6000 mAh. Avec une utilisation classique, vous pourrez tenir sans problème deux jours. Qui plus est, le Xiaomi Redmi 9T est compatible avec la charge rapide de 18 W, ce qui permet de remonter rapidement son autonomie via secteur !