[Test] Samsung Galaxy Buds Pro, de biens bons petits compagnons audio

Annoncé en même temps que les nouveaux Samsung Galaxy S21, les nouveaux écouteurs true wireless de Samsung se veulent être les compagnons idéaux des Galaxy S21. Avec un design plus classique que les Galaxy Buds Live, les nouveaux Galaxy Buts Pro proposent bien évidemment une annulation de bruits active qui s’annonce plus performante grâce au design type intras. Une performances qui se monnaye forcément un peu plus cher. Comptez 229 euros pour ces Galaxy Buds Pro. On a passé quelques semaines avec ces nouveaux écouteurs, voici notre avis sur les Samsung Galaxy Buds Pro.

Présentation et caractéristiques des Samsung Galaxy Buds Pro

Depuis le rachat de la marque AKG, Samsung est très actif dans le monde de l’audio nomade et encore plus sur le secteur des écouteurs true wireless. En effet, on a eu d’abord les Galaxy Buds, puis les Galaxy Buds+. Sont arrivés après les Galaxy Buds Live avec un design super original mais aux performances plutôt convaincante pour des écouteurs ouverts. Avec les Galaxy Buds Pro, le constructeur coréen est revenu à un design intra-auriculaire bien plus classique. Premier avantage, on récupère ainsi une isolation passive plus efficace contre les bruits extérieur. Du coup, avec l’annulation de bruits active, Samsung propose une solution bien plus convaincante. Alors que Bose ou Cambridge Audio proposent souvent des écouteurs assez gros, les Samsung Galaxy Buds Pro sont super discrets et passent inaperçus.

Ils sortent à peine de vos oreilles, on est loin des Sony WF-1000XM3, Technics AZ-EZ70 ou encore Sennheiser Momentum True Wireless 2. Alors qu’on s’était habitué aux Bose QC Earbuds et donc montrer qu’on avait bien des écouteurs, avec ceux de Samsung, si on n’y prête pas attention, on ne les verrait pas. De plus, on ne retrouve pas non plus le petit bâtonnet des AirPods par exemple, ce qui maximise cette discrétion. Sur les Samsung Galaxy Buds Pro, pas de petits ailerons comme sur les Google Pixels Buds, le design même tout en rondeur permet aux écouteurs de tenir parfaitement dans l’oreille de l’utilisateur. Comme d’habitude, on vous conseille bien évidemment de les tester avant si possible mais de notre côté, on n’a pas noté de soucis particuliers. Dans nos tests, on a la chance de pouvoir se contenter habituellement des embouts Medium, ce n’était pas le cas avec les Galaxy Buds Pro sur lesquels on a dû changer pour des embouts Large. A noter que l’embout est très important dans la mesure où il peut impacter la réduction de bruits. Et enfin, au quotidien, les Galaxy Buds Pro sont très confortables et se font vite oublier.

Le tout est super léger, tout comme le boîtier de rangement qui est discret et petit. C’est le genre de boîtier qu’on peut laisser dans la poche et que ne déformera pas cette dernière. Pas de bouton d’appairage sur le boitier et si on souhaite appairer les écouteurs avec un nouvel appareil, il faudra les mettre à ses oreilles et appuyer sur les deux boutons sensitifs pendant 3 secondes. 2020 oblige, il se recharge en sans-fil et recharge bien évidemment les écouteurs. Et en parlant de recharge, les Galaxy Buds Pro tiennent environ 5h avec la réduction de bruits active et environ 8h sans. Le boitier permet 2,5 recharges ce qui amène à 13h (ou 20h) en plus, c’est bien suffisant même si on aurait sans doute aimé une plus grosse autonomie avec la réduction de bruits.

Depuis le début de l’aventure des Galaxy Buds, il n’y a pas de boutons physiques et il faudra s’habituer aux boutons sensitifs sur chacun des écouteurs. Les commandes sont classiques dans leurs fonctions mais on les a trouvé quelque peu trop sensible si bien que lorsqu’on essaie d’ajuster les écouteurs, on peut par erreur couper la musique par exemple. Quand on le sait, ce n’est pas trop grave en soi mais ça peut être énervant par moment. Evidemment tout est paramétrable depuis l’application Galaxy Wear sur Android. On notera que l’application iOS n’a pas été mis à jour lors de l’écriture de ce test et si on a pu appairer les Galaxy Buds Pro avec un iPhone, on n’a pas pu faire le paramétrage.

Et enfin, on notera que si les Galaxy Buds Pro ne sont pas vraiment multi-points, il peuvent se connecter à plusieurs appareils Galaxy. Malheureusement, même après de multiples mises à jour, je n’ai jamais réussi à faire basculer le Bluetooth du Galaxy S21 Ultra vers le Galaxy Tab S7+ et vice-versa.

Réduction de bruits et Son

Les Samsung Galaxy Buds Pro se présentent comme des intra-auriculaires et une fois aux oreilles, on remarque qu’ils ne rentrent pas entièrement dans le canal auditif. C’est un choix assumé de Samsung. Du coup, il se peut qu’ils ne tiennent pas chez certains. Typiquement, de notre côté, on a trouvé par exemple que les Galaxy Buds Plus tenaient mieux. Dans tous les cas, comme on l’a dit plus haut, il pouvait y avoir quelques flottements et ce, quelque soit l’embout qu’on a utilisé. Du coup, la réduction de bruits active peut se retrouver moins effective. Du coup, on a mis des embouts Comply plus ou moins compatibles et c’était le jour et la nuit, ce qui nous a permis de tester correctement la réduction de bruits. Du coup, on peut le dire, elle est efficace et au même niveau que des AirPods Pro par exemple. Ce n’est pas la meilleure réduction de bruits sur des true wireless (Coucou Bose) mais c’est largement suffisant au quotidien, surtout en ce moment.

Et parce qu’on est en 2021, qui dit réduction de bruits dit aussi mode Ambiant et sur ce point, Samsung s’en sort très bien avec un son relativement naturel, très similaire à ce que propose Apple avec ses AirPods Pro. On peut de plus régler le niveau du mode Ambiant. Comme chez Sony, les Galaxy Buds Pro peuvent comprendre quand l’utilisateur parle et ainsi automatiquement passer en mode Ambiant et couper toute musique. Avec pas moins de 3 micros, le son de la voix est très bon pour les interlocuteurs.

Depuis les premiers Galaxy Buds, on peut dire que Samsung a fait un bond en avant à chaque itération et oui, les Galaxy Buds Pro sonnent très biens à l’oreille. Par rapport aux Buds Live, le son est plus enveloppant et surtout, les graves sont bien plus présentes sans être envahissantes. Par moment et en fonction des titres que vous écoutez, le son peut manquer de détails (sur certains titres très précis de Marcus Miller par exemple) mais dans l’ensemble, on a été très content des performances des derniers écouteurs true wireless de Samsung. A noter que les écouteurs ont été testé sur le profil standard que vous pourrez changer dans l’application pour affiner le son en fonction de vos préférences.

Et enfin, parce que Samsung ne voit qu’Apple en tant que concurrent, les Galaxy Buds Pro proposent du son 360. La technologie s’appelle 360 Audio et se base sur la technologie Dolby Head Tracking. En revanche, cela ne fonctionnera que sur les Samsung Galaxy, chose qu’on n’a pas pu tester encore faute de contenus.

Prix et Disponibilité

Les Galaxy Buds Pro sont déjà disponibles chez la plupart des commerçants au prix de 229 euros.

