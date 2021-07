Amazon fracasse le prix du Xiaomi Poco X3 128Go !

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone agréable à utiliser au quotidien, avec un bel écran pour les médias et une grosse autonomie, le Xiaomi Poco X3 est une très belle option à considérer. Il tombe aujourd'hui à 159,99 euros chez Amazon.

Alors qu’il est régulièrement disponible pour 180 euros chez les différents marchands, ce qui est déjà un bon rapport qualité-prix compte tenu de ses caractéristiques techniques, le Xiaomi Poco X3 (6+128Go) est maintenant en promotion chez Amazon à 159,99 euros.

Le Xiaomi Poco X3 en détail

Comme toujours, Xiaomi délivre un téléphone au très bon rapport qualité-prix, certainement l’un des meilleurs sous la barre des 200 euros. Cela se vérifie directement avec l’écran, d’une taille de 6,67 pouces qui déploie une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est compatible avec le HDR10 et s’appuie notamment sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est donc très fluide et réactif, ce qui est particulièrement appréciable dans la navigation du quotidien ou pour quelques jeux.

Sous le capot, le téléphone embarque la puce Qualcomm Snapdragon 870. Ce n’est certes pas la plus récente, mais elle reste suffisamment puissante pour faire tourner la plupart des jeux vidéo en 3D ainsi que pour lancer ses applications sans latence. Xiaomi l’accompagne avec 6 Go de RAM ainsi qu’un stockage de 64 Go.

Assez polyvalent, le téléphone est en mesure de réaliser de jolies photographies avec son capteur principal de 48 MP, son grand-angle de 8 MP et sa caméra selfie de 20 MP. Quand l’éclairage est là, on obtient des clichés avec des détails, des bonnes couleurs sans atteindre les prouesses des meilleurs photophones du marché. Un mode nuit permet, lui, d’utiliser l’intelligence artificielle pour prendre quelques photos en faible luminosité.

Du reste, le téléphone profite d’une batterie de 4520 mAh, bien pratique pour tenir une journée ou deux, suivant votre utilisation, sans avoir à recharger votre terminal. Toutefois, le Poco X3 est compatible avec la charge rapide de 33 W.

