Le radio-réveil connecté Mi Smart Clock est à -40%

Le Mi Smart Clock de Xiaomi est en promotion durant les soldes au prix de 39,99 euros au lieu de 69,99 euros !

© Xiaomi

Grâce à son design compact et minimaliste, le Mi Smart Clock se fond dans n’importe quelle pièce de la maison. Son écran tactile de couleur mesure 3,97’’ et peut afficher l’heure, la météo, le calendrier et même fonctionner comme un cadre photo numérique. Avec un mode d’alarme spécial au lever du soleil, le Mi Smart Clock peut augmenter progressivement sa luminosité d’’écran ainsi que le son de son alarme lorsqu’elle se déclenche. Cela permet à l’utilisateur de sortir de son sommeil tout en douceur.

Avec l’intégration de Google Assistant et Chromecast, le Mi Smart Clock agit comme un centre de contrôle et de divertissement AIoT de la maison puisqu’elle permet le contrôle vocal de différents appareils intelligents Xiaomi, tels que le streaming vidéo à partir d’une caméra de surveillance, la diffusion demusique ou radio à partir de smartphones.

Le Mi Smart Clock de Xiaomi est en soldes à -42% chez Boulanger, soit 39,99 euros seulement.

