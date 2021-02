Au style inimitable, la souris Madcatz RAT 4+ est à moins de 40 euros

Réputée et particulièrement stylée, la souris gaming MadCatz RAT 4+ est à moins de 40 euros sur Amazon en ce moment.

MadCatz s’est fait un nom sur le marché des périphériques gaming avec des produits performants et particulièrement looké. La série de souris RAT est sans l’un doute l’un des meilleurs symboles cette philosophie. Amazon propose aujourd’hui la RAT 4+, une souris gamer performante pour moins de 40 euros. Vendue et expédiée par le marchand.

La Madcatz RAT 4+ en détail

Modèle iconique des souris de MadCatz, la RAT est immédiatement reconnaissable grâce à son design très particulier. On aime, ou on aime pas, mais il ne laisse pas indifférent quoi qu’il arrive. Outre son style, cette souris gaming propose de plus pléthore de fonctionnalités.

Cela commence par un capteur de 7200 dpi qui sera très largement suffisant pour tous les usages. Elle dispose de 9 boutons programmables, dont un de « précision » sous le pouce. Ce dernier permet de réduire la sensibilité à la volée pour améliorer la précision du pointeur. C’est assez pratique dans les jeux de tir, au sniper notamment, mais cela trouve aussi quelques applications ailleurs. Pour sélectionner précisément quelques pixels sur de la retouche photo par exemple.

Sur l’ergonomie enfin, MadCatz propose un repose-main ajustable en fonction de votre position sur la souris, ainsi qu’un repose-pouce. Ce dernier est situé à gauche uniquement et signifie donc que cette souris n’est malheureusement pas adaptée aux gauchers.