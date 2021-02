[Soldes] L’hydropulseur connecté Oclean W1 à 45 euros

Alors que les hydropulseurs classiques se contentent d’un simple jet d’eau à haute pression, l’hydropulseur Oclean W1 arrive à mélanger l’air et l’eau pour un meilleur résultat en un rien de temps.

L’hydropulsion est une technique autrefois employé par les dentistes. Les premiers appareils destinés au grand public étaient relativement cher et très gros. Ils se composaient en général d’un moteur qui mettait sous pression l’eau. Au fil du temps, les techniques ainsi que les besoins ont radicalement changer. Les gens voyages beaucoup plus et se préoccupent beaucoup plus de leurs dents. C’est pour cela que l’hydropulseur Oclean W1 est le bon plan parfait afin de compléter un bon brossage de dent le soir. Il est disponible chez Gearbest au prix de 45,20 € au lieu de 80 € en vente flash.

Une santé dentaire impeccable

Avoir une bonne hygiène dentaire passe en premier par un bon nettoyage de dent à l’aide de votre brosse à dents et votre dentifrice préféré. Afin de peaufiner tout ça, il est nécessaire d’accompagner ce nettoyage par un appareil que l’on appelle un hydropulseur. L’Oclean W1 viendra à l’aide de plusieurs technologies et moteurs propulser de l’eau ainsi que de l’air. Ce duo permettra de retirer la saleté qui persiste sur et entre vos dents.

L’innovation Oclean va bien au-delà de ce que vous verrez dans le commerce. Celle-ci viendra nettoyer entre les dents, la base des dents ainsi que les gencives, même si vous portez un appareil dentaire. Vous serez moins assujetti aux problèmes dentaires ainsi qu’aux maladies qui pourraient nuire à votre gencive. D’un seul bloc, l’hydropulseur Oclean W1 pourra vous suivre même pendant vos vacances. Il est même équipé d’une batterie avec recharge rapide qui offre une autonomie de 30 jours grâce à trois heures de charge seulement.

Les boutons sur le manche de l’Oclean W1 vous permettront de changer le mode de propulsion de l’eau (doux à intense) ainsi que le mode nettoyage. Vous pourrez également soulager vos maux de gencives grâce à un mode de massage. L’hydropulseur Oclean W1 peut être connecté à votre smartphone. Vous aurez la possibilité de suivre le nettoyage directement dessus tout en jetant un œil à votre réservoir d’eau. En bref, cet hydropulseur sera le compagnon idéal de votre brosse à dents. Pour plus d’efficacité, mélangez l’eau avec un peu de bains de bouche directement dans le réservoir. Vous pourrez retrouver l’Oclean W1 chez Gearbest au prix de 45,20 € en vente flash.

