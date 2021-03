Besoin d’espace ? Le disque dur Seagate Expansion 8 To est à 139 euros

Les disques durs externes sont de plus en plus populaires depuis quelques années. Ils vous permettent de stocker facilement de grandes quantités de données, et surtout les emmener n’importe où avec vous. Aujourd’hui, Fnac propose le Seagate Expansion STEB8000402 8 To à 139,99 euros.

Le Seagate Expansion STEB8000402 8 To est un disque dur externe de grande capacité, qui vous permet de stocker vos photos, vos vidéos, vos jeux vidéo ou n’importe quel autre fichier. Il peut se connecter à des ordinateurs, à des consoles de jeux ou n’importe quel autre périphérique qui dispose d’un port USB. Habituellement proposé à 279,99 euros, ce modèle tombe à 139,99 euros chez Fnac.

Le Seagate Expansion STEB8000402 8 To en détail

La capacité de stockage est une caractéristique qui est souvent sous-estimée. Pourtant, de nombreux périphériques comme les téléphones ou les ordinateurs portables font l’impasse sur une bonne capacité, ce qui entraîne fréquemment une saturation du volume disponible. Pour pallier à ce souci, un disque dur externe est une excellente solution pour les ordinateurs, que ce soit un PC ou un Mac. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de le connecter à un port USB 3.0.

Le Seagate Expansion, ici avec une énorme capacité de 8 To, vous permet de stocker facilement vos films, vos documents, votre musique, ou encore vos séries. Vous pourrez bien sûr les lire directement sans avoir à faire de transfert. Même s’il n’est pas au niveau des SSD pour ce qui est des débits de lecture et d’écriture, ce modèle se débrouille et sera parfaitement en mesure d’enregistrer vos films, séries et émissions dessus directement depuis votre téléviseur. Aussi, vous pourrez vous en servir pour le relier à votre box Internet, et ainsi faire des partages de fichiers directement sur votre réseau.

À l’intérieur du boîtier, on retrouve donc un disque dur de 3,5 pouces de 5400 tr/m, qui se connecte en USB 3.0 et qui mesure 176 x 120,6 x 36,6 mm, pour un poids total de 950 g. Son design noir, très sobre et élégant, lui permettra de se fondre dans n’importe quel environnement et surtout de se transporter dans un sac à dos ou une valise. Il est donc particulièrement pratique si vous devez vous déplacer et que vous voulez emmener toute votre bibliothèque avec vous ! Aucun logiciel n’est nécessaire pour son fonctionnement, tout se fait via du glisser-déposer.