[Super Flash Deals] Le purificateur d’air Xiaomi Mijia 3C tombe à 49 euros !

Purifier l’air de son foyer ou de son bureau est primordial avec la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons. Le Xiaomi Mijia 3C viendra humidifier et désinfecter l’air grâce à des filtres HEPA. Un purificateur d’air connecté qui viendra vous assister au quotidien. Il est à 49 euros aujourd’hui à 9h chez Aliexpress pour un Super Flash Deal. Attention, quantité très limitée !

Cela fait déjà de nombreuses années que Xiaomi a tenté l’expérience de fabriquer des purificateurs comme le Mijia. Suite à un succès indéniable du Xiaomi Mijia 2S, c’est le tout nouveau purificateur d’air qui vient prendre sa place. Le Xiaomi Mijia 3C est une évolution qui amènera des fonctionnalités très intéressantes notamment avec les bactéries, les virus ainsi que les pollens. Toutes ces molécules peuvent vous ruiner une excellente journée. Alors, c’est le moment d’agir puisque le Xiaomi Mijia 3C est disponible au prix de 49€ sur Aliexpress au lieu de 99€ grâce au code SUPERDEALS309.

Un purificateur d’air de chez Xiaomi qui filtre 99% des particules

Le Xiaomi Mijia 3C est le nouveau modèle de purificateur d’air vendu par le fabricant chinois. Ce dernier vient donc remplacer le Mijia 2S qui a rendu de nombreux services aux utilisateurs. La toute nouvelle génération d’objet connecté pour la maison viendra analyser, aspirer et purifier l’air grâce à différentes technologies intégrées dans le Xiaomi Mijia 3C. Depuis 2014, la gamme de purificateurs d’air a bien évolué et s’est dotée de nouveaux lasers ainsi que de nouvelles méthodes de filtration d’air.

Le purificateur d’air de Xiaomi possède différents capteurs et laser qui viendront analyser la qualité de l’air de toute votre pièce. Dès que ce dernier aura suffisamment contrôlé les particules qui composent l’air, il se mettra en fonction. De gros ventilateurs viendront aspirer l’air au travers des filtres donc un qui est un filtre HEPA. Ce gros filtre est composé de trois couches successives pour bien écarter les bactéries, virus et pollen. D’ailleurs, Xiaomi a également amélioré son filtre HEPA. Le Mijia 2S possédait un filtre EPA H11 alors que le Xiaomi Mijia 3C possède quant à lui le filtre HEPA H13. Ce dernier détient une plus grosse capacité de filtration de l’air retenant 99% des particules présentes dans l’air. Les deux autres filtres retiennent tout ce qui est cheveux et toute autre saleté dans l’air.

Une application est téléchargeable gratuitement depuis le Google Play Store et l’App Store. Cette dernière permettra de contrôler le le Xiaomi Mijia 3C à distance et de lire les analyses réalisées par celui-ci. Il est devenu indispensable de tenir une maison, une entreprise ou une pièce relativement saine. L’objet connecté dédié au bien-être personnel et collectif est en promotion au prix de 49€ sur Aliexpress grâce au code SUPERDEALS309.

