Ultra économique, l’imprimante EPSON EcoTank ET-2710 tombe à 178 €

Le principal inconvénient des imprimantes traditionnelles, c’est leur durée de vie ainsi que les frais d’entretien et d’utilisation. Avec son imprimante EcoTank ET-2710, le constructeur Epson souhaite remédier à cette situation. Electro Depot propose aujourd’hui le modèle à 178,97 euros.

La Epson EcoTank ET-2710 est régulièrement indiqué à plus de 200 euros sur les différents marchands. Aujourd’hui, elle profite d’une jolie promotion, ce qui est particulièrement rare pour une imprimante Ecotank couleur. Elle tombe ainsi à 178,97 euros, un bel investissement qui est synonyme d’économies sur le long terme.

La EPSON EcoTank ET-2710 en détail

Cette imprimante a pour objectif d’être ultra économique, compacte et simple, tout en proposant des fonctionnalités avancées. Une belle formule qui accouche ici d’un produit bien fini, qui s’inscrit dans le temps et qui respire la qualité. On retrouve ainsi des réservoirs d’encre haute capacité en lieu et place des traditionnelles cartouches d’encre, qui sèchent vite et qui engendrent souvent de grosses dépenses. Selon le constructeur, cette imprimante économique permet d’économiser en moyenne 90 % sur les coûts de l’encre. Avec un seul jeu d’encre, vous pouvez imprimer jusqu’à 4500 pages en noir et blanc, ainsi que 7500 pages en couleur.

Au-delà de ces bonnes capacités d’impression, cette imprimante se veut facile d’accès et intuitive. La conception, avec des réservoirs situés sur le devant sont conçus pour des recharges faciles, et il vous sera impossible de vous tromper puisque des détrompeurs sont également situés sur les différentes couleurs. Enfin, l’affichage du niveau de l’encre en façade vous permet de suivre en toute simplicité les niveaux d’encre, couleur par couleur.

Conçue pour le long terme, cette imprimante ne souffre donc pas des problèmes fréquents liés aux cartouches d’encre qui dégradent les modèles classiques. Dans le pire des cas, vous devrez faire un léger nettoyage de tête au bout de plusieurs années, ce qui ne prendra que quelques minutes. Du reste, on retrouve quelques fonctionnalités pratiques, comme le Wi-Fi et le Wi-Fi Direct qui vous permettent d’imprimer depuis des appareils mobiles, ou un ordinateur à distance.

On regrettera cependant le mode recto verso qui n’est pas automatique (il faudra le faire manuellement) et la qualité d’impression qui reste légèrement moins précise que chez les modèles concurrents.