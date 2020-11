[Bon Plan] Le Samsung Galaxy A51 tombe à 227 euros

Avec le coupon RAKUTEN10 offrant 10 euros pour 59 euros d’achat sur le site Rakuten, le le Samsung Galaxy A51 (6+128Go) tombe à 227 euros !

Code promo : RAKUTEN10

En dépit de ce prix contenu, le Samsung A51 est doté d’un processeur octo-core, un écran super AMOLED de 6,5 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), le Bluetooth 5.0, un SoC Exynos 9611 couplé à 4 Go de RAM. Côté appareil photo, le smartphone peut se targuer d’avoir un bloc photo de 4 capteurs, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de champs de 5 mégapixels, un capteur grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. À noter que le smartphone possède également une prise jack.

Le Samsung Galaxy A51 double Sim est ce que l’on peut trouver de mieux chez la marque coréenne en terme de rapport qualité-prix. La batterie de 4000 mAh permet une autonomie en usage internet (4G) de 15 heures (16 en Wi-Fi), de 16 heures pour la lecture vidéo et de près de 17h pour la lecture audio. Le smartphone bénéficie en plus d’une charge rapide (15W). Retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy A51 pour en savoir plus.