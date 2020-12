[Black Friday] Le OnePlus Nord N10 5G tombe sous la barre des 300 euros

Proposé à 499 euros officiellement, le OnePlus Nord N10 (6 + 128 Go) tombe à 299 euros aujourd’hui sur Cdiscount à l’occasion du Black Friday.

Déclinaison moins onéreuse du OnePlus Nord, le OnePlus Nord N10 5G souhaite comme son grand-frère proposer des caractéristiques intéressantes à un prix contenu. Son rapport qualité-prix n’a peut-être jamais été aussi séduisant qu’aujourd’hui, puisqu’il est disponible à 299 euros au lieu de 349 euros. Attention, les stocks sont limités.

Le OnePlus Nord en détail

Salué par la critique, le OnePlus Nord dans sa déclinaison N10 est considéré comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2020. Il embarque notamment un écran LCD (contrairement à l’OLED du Nord classique) Full HD+ de 6,49 pouces avec un poinçon pour la caméras avant. Celui-ci a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement de 90 Hz, très appréciable pour la fluidité.

Les performances délivrées dans les jeux ou les applications (retouche photo, montage vidéo, traitement…) sont assurées par un processeur Qualcomm Snapgragon 690 qui, s’il n’est pas le plus puissant, est totalement en mesure de répondre aux besoins courants. Avec cette puce, le téléphone est d’ores et déjà compatible avec le réseau 5G, qui se déploie progressivement en cette fin d’année 2020. La version proposée ici inclut 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage.

Sur la photo, les 4 capteurs à l’arrière sont performants, sans être exceptionnel. On trouve un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25, 119°) ainsi qu’un module macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun.

Pour finir, le OnePlus Nord N10 se dote d’une batterie de 4300 mAh qui permet de le faire fonctionner plus d’une journée sans problème (compatible avec une charge rapide 30 W). Le téléphone tourne sur la dernière mouture d’Android, avec la surcouche OxygenOS toujours aussi agréable au quotidien.

