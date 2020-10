Amazon propose une réduction de 30 euros sur l’iPhone SE 2020. C’est une petite promotion, mais cela reste le prix le plus bas proposé sur la plateforme pour le petit smartphone d’Apple.

Les promotions sont généralement assez rares sur les produits Apple, alors quand il y a, même si elle est modeste, c’est souvent le bon moment de craquer. C’est par exemple le cas chez Amazon qui propose aujourd’hui l’iPhone SE (2020) à 459 euros. C’est une réduction de 30 euros par rapport au prix habituel… et le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme. Notez que le produit est vendu et expédié par Amazon, la promotion n’est valable que sur les coloris blanc ou rouge.

L’iPhone SE 2020 en détail

L’iPhone SE 2020 reprend la formule gagnante commercialisée pour la première fois 2016. Elle consiste à un design éprouvé, celui de l’iPhone 8 en l’occurrence, en y intégrant des technologies issues des derniers modèles. On retrouve donc cet écran LCD Retina de 4,7 pouces, avec de larges bordures et avec le bouton « home » physique à l’extérieur.

En revanche, à l’intérieur se trouve la puce A13 Bionic, directement héritée des iPhone 11 et 11 Pro bien plus onéreux. Lancé il y a un peu plus d’un an, le processeur est toujours au niveau des meilleurs du marché. Il permettra pendant longtemps de profiter de tous les jeux de l’App Store ou d’Apple Arcade. Vous trouverez à l’intérieur 64 Go pour stocker vos données.

Pour la photo, il faudra vous appuyer sur un seul capteur à l’arrière, mais ce dernier s’en sort relativement bien. Rappelons enfin que le téléphone fonctionne sous iOS et sera mis à jour pendant plusieurs années. Il faut également savoir que le terminal est certifié IP68 (résistant à l’eau) et compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre test de l’iPhone SE 2020.