[Bon Plan] STAR WARS : Squadrons disponible pour 37,99 euros

C’est aujourd’hui que le jeu STAR WARS : Squadrons est disponible, et il est proposé chez Gamesplanet (version PC) au prix de 37,99 euros (-5%) !

Maîtrisez l’art du combat de chasseurs stellaires dans l’expérience de pilotage authentique Star Wars : Squadrons. Attachez-vous et ressentez l’adrénaline des combats spatiaux multijoueurs à la première personne aux côtés de votre escadron. Les pilotes qui s’enrôleront dans les cockpits des chasseurs stellaires des flottes respectives de la Nouvelle République et de L’Empire, participeront à des batailles spatiales stratégiques en 5 contre 5. Modifiez votre chasseur stellaire et ajustez la composition de votre escadron pour l’adapter à différents styles de jeu et écraser l’opposition. Les pilotes triompheront en équipe et atteindront des objectifs tactiques sur des champs de bataille connus et inédits, y compris le gaziergéant de Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

Prenez le contrôle de chasseurs stellaires tels que le X-wing et le chasseur TIE. Personnalisez les équipements et les cosmétiques, détournez l’énergie entre les armes, les boucliers et les moteurs, tout en vous immergeant dans le cockpit. De plus, les joueurs ont la possibilité de jouer l’intégralité du jeu en réalité virtuelle (VR) sur PC !

Apprenez ce que signifie être pilote dans une histoire solo de Star Wars passionnante se déroulant après les événements du Retour du Jedi. Vu sous des angles alternés entre deux factions, des chefs emblématiques émergents des deux côtés se battent pour la galaxie. La Nouvelle République se bat pour la liberté. L’Empire exige l’ordre. Nous avons besoin de vous pour rejoindre les meilleurs de la galaxie.