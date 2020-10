Cdiscount propose aujourd’hui l’écran Alienware AW2521HF à 284 euros. Un écran de 25 pouces IPS taillé pour le jeu.

Maj : l’offre n’est plus disponible. Vous le trouverez en revanche à 329 euros à la Fnac. C’est moins intéressant, mais cela reste un bon prix par rapport aux 399 euros demandés habituellement.

—

Si vous cherchiez un écran gaming pour jouer dans des conditions optimales, c’est le moment de craquer : l’Alienware AW2521HF, 25 pouces, IPS, Full HD et 240 Hz. Il est tout simplement parfait pour le jeu compétitif et proposé à 284 euros sur Cdiscount.

L’Alienware AW2521HF en détail

Comme nous le disions en introduction l’Alienware AW2521HF est très clairement pensé pour le jeu compétitif puisqu’il mise principalement sur la réactivité et la fluidité pour convaincre. La preuve avec sa dalle 240 Hz au temps de réponse de 1 ms et sa compatibilité G-Sync + FreeSync. C’est surtout appréciable pour les FPS comme CS : GO ou Valorant qui demandent une importante réactivité, mais tous les jeux en profiteront.

Comme beaucoup d’écrans 240 Hz, la dalle de 24,5 pouces affiche en revanche une définition Full HD. C’est un peu moins confortable pour les usages bureautiques, mais cohérent avec le besoin de réactivité et d’augmentation du nombre d’images par seconde pour profiter pleinement du rafraîchissement élevé. Il est également important de préciser qu’il s’agit d’une dalle IPS, aux angles de vision plus larges et aux couleurs plus chatoyantes.

L’écran possède un connecteur DisplayPort et 2 HDMI, utilisez le premier pour profiter des 240 Hz, les autres pour les appareils moins demandeurs. Vous y trouverez également de nombreux ports USB pour brancher vos accessoires. Notons enfin que l’écran est inclinable, mais il n’est pas réglable en hauteur.