[Bon Plan] L’aspirateur-robot Neato D650 est à prix cassé sur Amazon

La génération 2019 d’aspirateurs robots de la marque Neato se brade sur Amazon. Vous pouvez retrouver le modèle D650 à seulement 349,99 euros.

Il s’agit là du modèle de 2019. Véritable arme anti-poils de chien et de chat, cet aspirateur intelligent est ici proposé avec une belle promotion de 210 €. On le trouve aujourd’hui à 349,99 euros au lieu de 559,99 euros habituellement.

Le Neato Robotics D650

Et si vous confiez la corvée du ménage à un robot aspirateur ? C’est toute la mission du Neato Robotics D650, qui se spécialise notamment dans la traque des poils d’animaux de compagnie. Une brosse unique (70 % plus larges que ses concurrents, selon le constructeur) et un filtre ultra performant ont été optimisés à cet effet, pour ne rien laisser derrière son passage.

Le fonctionnement de cet aspirateur passe en particulier par une cartographie précise de chaque étage de votre domicile. Grâce à son télémètre laser, la machine scanne vos pièces et étages, même dans le noir. Contrairement à la plupart des robots aspirateurs qui ont une forme ronde, celui-ci embarque une conception avec des coins. Cela permet notamment de mieux s’occuper des angles des pièces, et de laisser beaucoup moins de poussière.

Au-delà de la cartographie de votre domicile, l’application pour smartphone vous permet de visualiser en temps réel la zone travaillée en passant par le Wi-Fi. Il est également possible de commander vocalement votre aspirateur robot par le biais d’Alexa ou de Google Home. Vous aurez aussi la liberté d’établir des lignes de délimitation, afin d’indiquer à votre machine les endroits où il ne doit pas aller. Enfin, cet aspirateur dispose d’une autonomie annoncée de 120 min (60 m² environ), et il est capable de retourner à sa base de charge tout seul, pour se recharger puis continuer à aspirer. Cela fonctionne même si vous n’êtes plus à la maison.