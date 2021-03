[Bon Plan] Cette nouvelle vente-privée vous propose d’économiser jusqu’à -20% sur vos factures électricité & gaz !

A la sortie de l’hiver, notre partenaire BeMove a négocié des offres électricité et gaz avec des remises allant jusqu’à -20% sur le prix du kWh HT. Concrètement et en fonction de votre consommation, cela représente jusqu’à 270 € par an de remise sur vos factures. Dans un contexte économique compliqué et alors que les prix de l’énergie n’ont cessé d’augmenter ces derniers mois, il est temps pour vous de réduire vos dépenses contraintes !

Les prix de l’électricité et du gaz n’ont fait qu’augmenter ces derniers mois : +5.7% pour les tarifs réglementés du gaz au 1er mars, +1.6% pour ceux de l’électricité au 1er février. Il est très probable que cela n’aille pas en s’améliorant. Il est donc temps de se prémunir de cette inflation en choisissant une offre durablement moins chère que les tarifs réglementés d’EDF et d’Engie.

Les offres négociée avec Mega Energie et Gaz de Bordeaux

Electricité / Gaz / Electricité + Gaz

Offre du fournisseur Mega Energie : offre à prix indexé (le prix fluctue en fonction des variations du prix du gaz et de l’électricité) : -18% sur le prix du kWh HT de gaz et/ou d’électricité. Le service client est 100% en ligne. Electricité 100% verte.

Gaz seul

Offre du fournisseur Gaz de Bordeaux : offre à prix fixe (prix garanti pendant 3 ans, pour ne pas subir les hausses de prix) : -20% sur le prix du kWh HT de gaz. Le service client est disponible par téléphone et en ligne. Pour toute souscription une Kdobox offerte !

Ces offres sont valables jusqu’au 31 mars 2021.

Choisissez l’offre de Mega Energie si :

vous souhaitez faire des économies très rapidement

vous avez l’habitude de faire toutes vos démarches en ligne

vous ne souhaitez pas payer un service que vous n’utiliserez pas (service client téléphonique)

Choisissez l’offre de Gaz de Bordeaux si :

vous avez le gaz chez vous

chez vous vous souhaitez faire des économies à long terme

vous ne voulez plus subir de hausses de prix

vous préférez joindre votre service client par téléphone

Il est tout à fait possible de choisir « Gaz de Bordeaux » pour le gaz et « Mega Energie » pour l’électricité.

Concrètement : jusqu’à 270€ d’économies par an…en 3 clics !

Prenons une famille de 4 personnes habitant dans un logement de 100m² se chauffant au gaz. Voici les prix constatés :

Cette famille économisera 271 € par an sur ses factures électricités et gaz en choisissant l’offre Mega Energie pour l’électricité et l’offre Gaz de Bordeaux pour le gaz.

Ces offres sont vraiment les meilleures du marché à l’heure actuelle. Aucun autre fournisseur ne propose une remise de -20% sur le prix du kWh HT de gaz avec un prix garanti pendant 3 ans. Aucun autre fournisseur ne propose une remise une remise de -18% sur le prix du kWh HT d’électricité.

Une souscription hyper simple et sans risque !

Pour souscrire cette offre, il vous suffit de vous rendre sur le site dédié et d’entrer votre adresse e-mail. Vous recevrez alors en retour, par mail, le détail de l’offre et un lien vous permettant de souscrire directement en ligne, depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Pour permettre au fournisseur de retrouver facilement votre compteur, on vous demandera votre PDL (Point De Livraison, numéro de compteur pour l’électricité) et votre PCE (Point de Comptage et d’Estimation, numéro de compteur pour le gaz). Vous retrouverez facilement ces informations sur une facture.

Ensuite, vous validez votre souscription et le fournisseur s’occupe de tout, notamment de la résiliation de votre ancien fournisseur. Vous n’avez plus rien à faire ! Pas besoin qu’un technicien intervienne sur votre compteur. Pas de papiers à renvoyer. La seule chose qui change c’est le prix et le logo sur votre facture !

Comme toutes les offres d’énergie, cette offre est bien entendu sans engagement. Vous pourrez changer à nouveau de fournisseur quand vous le souhaiterez (même le mois prochain !) et même revenir chez EDF.

En souscrivant l’une de ces offres, Enedis et GRDF restent vos distributeurs d’électricité et de gaz, les électrons qui arrivent chez vous sont les mêmes et vous ne changez pas de compteur.