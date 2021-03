L’excellent casque gaming HyperX Cloud Alpha est en promotion à moins de 80 euros

L’une des meilleures références de casques gaming, le HyperX Cloud Alpha profite aujourd’hui d’une réduction sur Amazon pour tomber à 79,57 euros. Il est particulièrement performant dans les jeux vidéo, mais également dans les films et pour l’écoute de musiques.

En temps normal, c’est déjà l’un des meilleurs rapports qualité-prix aux alentours de la centaine d’euros. Mais aujourd’hui, Amazon propose une réduction de 21 % et fait tomber le casque filaire HyperX Cloud Alpha à 79,57 euros, pour une durée limitée.

Le HyperX Cloud Alpha en détail

Le HyperX Cloud Alpha est un casque gaming qui conviendra aux joueurs les plus exigeants. C’est une version légèrement évoluée du Cloud 2, qui a largement fait ses preuves dans la scène e-sport et dans des milliers de foyers. On retrouve notamment une meilleure qualité de matériel, un plus grand confort et une légère amélioration de la qualité sonore, qui était tout simplement excellente pour un produit à ce tarif. Que ce soit pour de l’écoute de vos morceaux préférés, pour écouter les bruits de pas de vos ennemis de Counter Strike ou pour regarder des films, on profite d’un son clair, précis avec les transducteurs à chambre double, mais aussi puissant et avec de bonnes basses.

L’un des grands avantages de ce modèle, c’est le fait que le câble jack soit totalement amovible. Cela lui procure une meilleure longévité dans le temps. Le câble tressé se relie directement à votre ordinateur, et dispose de quelques commandes audio pour contrôler votre volume. Le reste du casque est composé de similicuir ainsi que d’un cadre en aluminium qui respire la qualité. À noter que les coussinets fournissent une bonne isolation passive du bruit.

En outre, l’impédance de 65 ohms vous permet d’utiliser ce casque avec un téléphone ou une tablette sans craindre de manquer de puissance. En plus du cable jack amovible, vous pouvez détacher le microphone si vous souhaitez l’utiliser en extérieur, ou que vous disposez déjà d’un microphone sur pied. En pratique, le HyperX Cloud Alpha retransmet votre voix de façon claire, tout en éliminant les bruits parasites avec une petite mousse filtrante. Ce n’est certes pas le meilleur microphone du marché (on pense notamment au MMX-300) mais il reste de qualité et se place dans le haut du panier.