[Super Flash Deals] L’écran portable 15,6″ de Zeuslap est à 64 € !

Parfait pour les personnes qui ont tendance à bouger pour le travail ou pour toutes autres raisons, l’écran portable 15,6 pouces de Zeuslap doit faire partie de votre vie. D’ailleurs, il est en promotion sur Aliexpress pour la modique somme de 64 € lors d’un Super Flash Deal dés 9h aujourd’hui uniquement !

Vous avez regardé le dernier Avengers (RIP Tony Stark) et vous avez un mal de crâne à vous taper la tête contre le mur ? C’est normal puisque vous avez regardé un film sur un petit écran. Cela demande à vos yeux de forcer beaucoup plus que d’habitude. Si vous êtes souvent dans ce cas ou que vous êtes souvent en déplacement (travail, vacances, etc.) l’écran portable sur batterie de Zeuslap pourrait vous intéresser. Grâce à sa batterie, ce dernier vous permettra de regarder vos films (et tout autre contenu vidéo) sans avoir besoin de le brancher à une prise. D’ailleurs, il permet de faire bien d’autres choses afin d’améliorer votre quotidien. Il est disponible sur Aliexpress pendant quelques heures au prix de 64 € au lieu de 90 € soit 26 € de réduction à l’aide du code SUPERDEALS603.

Code promo : SUPERDEALS603

Un écran portable 15,6 pouces de Zeuslap HDR et multisupport

Comme nous vous l’avons indiqué ci-dessus, l’écran portable de Zeuslap vous permettra de regarder vos films, vos séries et tout autre contenu vidéos directement dessus. Vous devrez simplement le brancher à votre smartphone, un ordinateur ou encore une chromecast. Cet écran portable est également disposé à répondre aux plus gamers d’entre vous puisque vous pourrez brancher une console dessus (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, etc.). Un moyen de poursuivre ses meilleures parties de jeux dans sa maison secondaire, chez les grands-parents pour les plus jeunes ou encore transporter sa console dans sa chambre dépourvue de télévision.

L’écran de Zeuslap de 15,6 pouces sera parfait pour profiter de vos meilleurs films et séries en voyageant. La dalle LED possède une bonne colorimétrie, un bon contraste ainsi qu’une bonne luminosité. Vous bénéficierez d’une résolution de 1920 x 1080 pixels, largement suffisants pour un écran de cette envergure. Sur le côté de l’écran portable de Zeuslap se trouvent quatre ports : un premier (HDMI) afin de brancher un ordinateur, une console ou une Chromecast. Un second port en USB-C Thunderbolt afin de brancher un MacBook, Samsung Galaxy Book, ou encore un smartphone (ceux qui possèdent un port USB-C). Le troisième est un port USB afin de recharger la batterie de l’écran externe ou recharger un smartphone depuis ce dernier. Le dernier port est également en USB afin de brancher un autre périphérique comme un clavier, une sourie, etc.

En bref, vous aurez là un excellent écran pour les plus nomades d’entre vous d’autant plus qu’il est équipé de deux haut-parleurs. Retrouvez le sur Aliexpress pendant quelques heures au prix de 64 € au lieu de 90 € soit 26 € de réduction à l’aide du code SUPERDEALS603.

