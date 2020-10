[Bon Plan] Économisez 110 € sur le Chromebook ASUS C423

Alors que le confinement national entraîne inévitablement le télétravail pour beaucoup, Amazon présente l’un des meilleurs Chromebook d’entrée de gamme à seulement 269 euros.

Si vous recherchez un ordinateur portable fonctionnel avec un prix abordable afin de réaliser toute votre bureautique à l’aide d’une interface efficace, le ASUS Chromebook C423NA-EC0342 pourrait vous plaire. C’est l’une des premières fois qu’il atteint un tarif aussi attractif, puisqu’il est ici proposé à 269 euros au lieu de 379 euros.

Le ASUS Chromebook C423NA-EC0342 en détail

Pour séduire ses utilisateurs, ce Chromebook mise avant tout sur sa réactivité et sa vitesse. Avec son Chrome OS, il peut se vanter d’un démarrage en quelques secondes, de programmes réactifs et d’une simplicité générale dès les premiers clics. Tout a été pensé pour faire gagner du temps : mises à jour automatiques, antivirus déjà intégré, ou encore une batterie solide (10 heures avec une seule charge).

Cet ordinateur portable embarque un écran NanoEdge de 14 pouces en Full HD, avec des bordures ultrafines et une définition correcte. Grâce à sa charnière de 180°, il est possible de le poser à plat. Un aspect bien pratique si vous souhaitez montrer le contenu de votre écran à quelqu’un en face de vous, notamment. Côté puissance, il s’appuie sur un processeur Celeron N3550, 4 Go de RAM, et 32 Go de mémoire flash EMMC pour le stockage.

Rappelons qu’il s’agit ici d’un Chromebook, et que seules les applications Android sont supportées. Vous ne pourrez pas installer de programme Windows ou macOS. En revanche, que ce soit sur le Web ou par le biais des logiciels déjà existants (Word, Excel, Chrome, etc.), de multiples possibilités s’offrent à vous.

Enfin, le ASUS Chromebook C423NA-EC0342 est un ordinateur portable tactile, qui bénéficie d’un clavier ergonomique avec une charnière Ergolift (qui réhausse un peu le clavier) pour un excellent confort de frappe. La connectivité est également assez bonne : on retrouve 2 ports USB 3.1, 2 ports USB C, un lecteur de carte micro SD, et un combo jack 3,5 mm. Le tout pour un poids ne dépassant pas les 1,34 kg.