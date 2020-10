Cyberpunk 2077, Watch Dogs… 5 jeux en promo pour passer le temps

Alors que de nouvelles mesures et un confinement national ont été décrétés hier, Auchan enchaîne les offres sur les jeux vidéo. Qu’il s’agisse de précommandes ou de jeux déjà sortis, il y en a pour tous les goûts, et pour toutes les plateformes. Pour vous, nous avons réuni cinq promotions à ne pas manquer !

Cyberpunk 2077 à 52,99 euros

Cyberpunk 2077 est incontestablement le jeu le plus attendu de cette année 2020. Et pour cause, le titre a été une nouvelle fois repoussé par son studio, CD Projekt Red. Il sera finalement disponible le 10 décembre 2020. Le nouveau jeu des auteurs de l’excellent The Witcher 3 promet de vous immerger dans un monde futuriste, regorgeant de possibilités en tous genres. Action, narration, développement de votre personnage selon vos propres choix… vous pouvez d’ores et déjà précommander Cyberpunk 2077 et profiter de 28 % de réduction. Vous obtiendrez l’édition Day One, qui comprend un compendium de l’univers et du lore du jeu, des cartes postales exclusives de Night City, une carte de cette dernière, des autocollants et un tas de bonus numériques !

Watch Dogs Legion à 53,99 euros

Watch Dogs Legion vous met dans la peau d’un hacker, ou plutôt de plusieurs d’entre eux : le jeu vous propose d’incarner, pour la première fois, absolument tous les personnages. Vous pourrez recruter n’importe qui parmi vos interactions en jeu, et vous bâtir un véritable empire technologique. Une grande palette de personnalités et métiers est disponible, et chacun offre des avantages spécifiques. Votre but sera de former une résistance. Le jeu se déroule à Londres, dans un futur proche. Il est également possible de rejoindre vos amis, et de faire équipe afin de regrouper vos forces. Vous pouvez explorer la ville jusqu’à quatre joueurs en simultané. Le jeu est disponible depuis ce 29 octobre 2020. Auchan le propose à 53,99 euros, soit une réduction immédiate de 17 % par rapport au prix conseillé.

NBA 2K21 à 39,99 euros

NBA 2K21 est la meilleure des simulations sportives sur le basket-ball. Le titre passe cette année dans une nouvelle dimension, avec une nouvelle génération de graphismes. À cette occasion, l’éditeur 2K nous offre l’expérience de jeu la plus aboutie avec des visuels réalistes et un gameplay encore plus approfondi. Que ce soit en ligne ou en solitaire, retrouver de multiples modes de jeux variés pour diversifier les expériences : MyPlayer, MyLeague, le mode « park » et bien d’autres. NBA 2K21 profite d’une réduction de 29 % par rapport au prix conseillé, pour tomber à 39,99 euros.

Yakuza Like a Dragon Day Ichi à 42,99 euros

Dans Yakuza Like a Dragon Day Ichi, vous incarnez Ichiban Kasuga, un jeune membre d’un groupe de Yakuza. Votre objectif sera de vous refaire dans la vie, de parcourir un Japon contemporain, mais impitoyable. Au programme, de l’action, de l’aventure, du rebondissement et une formule toujours aussi efficace pour ce nouveau titre Yakuza. Le titre sera disponible le 17 novembre prochain, et profite ici d’une promotion de 28 % par rapport au prix recommandé pour tomber à 42,99 euros.

Pikmin 3 Deluxe à 45,49 euros

Épisode plus que réussi sur Wii U, Pikmin 3 est récemment paru sur Nintendo Switch pour le plus grand bonheur des fans. Avec votre armée de petites créatures pleines de ressources, parcourez un monde fantastique, seul ou à plusieurs. Un mode coopératif est disponible et vous permet de vous amuser à deux, depuis la même console. Il s’agit ici de la version Deluxe, qui comprend notamment de nouveaux niveaux, l’ajout de plusieurs modes de difficulté, un équilibrage des ennemis et des indices optionnels. Pikmin 3 Deluxe est proposé à 45,49 euros, soit une réduction de 24 %.