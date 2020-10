Rakuten relance ce dimanche code promo RAKUTEN20. Il permet de s’offrir le dernier casque audio de Sony, le WH-1000XM4 pour seulement 256 euros.





Sorti il y a peu, le Sony WH-1000XM4 succède au 1000XM3 et vient encore améliorer ce qui était considéré pendant longtemps comme le meilleur casque audio du marché. Vous pouvez aujourd’hui vous l’offrir contre 256 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20 qui donne droit à une réduction de 20 euros dès 200 euros d’achat. Au final, cela fait baisser le prix de près 150 euros par rapport aux 399 euros initialement demandés par Sony lors de la sortie du casque.

Code promo : RAKUTEN20

Le Sony WH1000XM4 en détail

Outre que part ses qualités audio, le 1000XM4 brille par sa réduction de bruit active (ANC). Elle est considérée comme la plus efficace sur le marché, au coude à coude avec celle du Bose Headphones 700. Cette quatrième itération du casque donne de plus à l’ANC un supplément d’intelligence en lui permettant de s’adapter automatiquement à l’environnement extérieur.

Comme avec le modèle précédent, Sony opte pour une signature audio dite « basseuse ». Le casque met donc l’accent sur les basses et c’est un excellent choix si vous aimez ce genre de rendu. Si vous ne l’aimez pas, sachez qu’il est possible d’ajuster tout cela via l’application liée. Avec ou sans ajustement, la qualité reste excellente.

Le WH-1000XM4 propose une autonomie totale de 30h avec réduction de bruits active… active et 38h sans. Il est également compatible charge rapide et cette dernière permet de récupérer 5h d’écoute avec 10 minutes de charge selon Sony. Il pèse 254 g sur la balance, c’est assez léger et donc tout à fait adapté à une écoute prolongée. Pour plus détail, vous pouvez également consulter notre test du Sony WH-1000XM4.