Bons plans [Bon Plan] Ce SSD Samsung de 2 To ne coûte que 170 euros

Le Samsung 870 QVO est l’un des derniers SSD de Samsung, et il s’affiche à 170 euros en version 2 To sur Amazon en ce moment.

Commercialisé depuis l’été 2020, le Samsung 870 QVO remplace le 860 QVO. Nouvelle génération de SSD interne pour Samsung, avec forcément quelques améliorations, dont des performances augmentées de 15% selon Samsung. C’est toujours ça de pris, surtout quand la version 2 To est affichée à seulement 170 euros sur Amazon.

Le Samsung 870 QVO en détail

Cette nouvelle génération s’appuie sur de la mémoire QLC pour gagner en capacité sans augmenter le prix du disque. Cette technologie « Quad Level Cells » permet de stocker plus d’information par cellule. Ce qui augmenter la densité d’information. En contrepartie, on perd quelques performances… que Samsung compense avec un cache SLC, plus efficace.

Cette mémoire possède par ailleurs une longévité inférieure. Ceci étant dit, dans le cadre d’un usage grand public, vous n’arriverez probablement pas à user la mémoire jusqu’à la panne. Samsung annonce en effet trois ans de garantie ou 360 To d’écriture au total. Autrement dit, c’est donc un peu plus de 300 Go d’écriture par jour en moyenne sur ces 3 ans.

Samsung annonce enfin des débits en lecture de 560 Mo/s par seconde. Largement suffisant pour installer votre système et pléthore de jeux. Comme tous les SSD 2,5 pouces, il se connecte en SATA. Attention, si vous comptez l’installer dans un emplacement 3,5 pouces, il est livré sans adaptateur pour ledit slot.