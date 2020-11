[Bon Plan] L’iPhone 11 est à moins de 600 euros à la Fnac

Le Black Friday est décalé, mais les offres commencent tout de même à affluer. La preuve avec la Fnac qui brade l’iPhone 11 à seulement 599 euros.

L’iPhone 11 est sans doute le meilleur rapport qualité de la gamme d’Apple sur la saison 2019 – 2020. Remplacé depuis quelques semaines par l’iPhone 12, il reste un téléphone hautement recommandable. En attendant le Black Friday, la Fnac fait passer la version 64 Go du smartphone à seulement 599 euros. C’est à notre connaissance la première fois qu’il passe sous la barre des 600 euros chez un marchand français.

L’iPhone 11 en détail

Lancé à l’automne 2019, l’iPhone 11 est resté, jusqu’à la sortie de l’iPhone 12 il y a quelques semaines, l’iPhone au meilleur rapport qualité-prix. Contrairement aux versions Pro qui faisaient dans la débauche de moyens, l’iPhone 11 se concentrait sur l’équilibre avec d’abord un écran Retina LCD de 6,1 pouces. Pas d’OLED donc, mais du LCD de très bonne facture et particulièrement lumineux.

À l’intérieur, vous trouverez l’excellente puce Apple A13 Bionic, désormais moins performante que l’A14 des iPhone 12, mais toujours plus puissante que la très grande majorité de ses concurrentes du monde Android. Autant dire qu’elle encaissera sans broncher jeux et application pendant les années à venir. La partie photo s’articule autour d’un double capteur, dont un ultra-grand angle.

Rappelons enfin que l’iPhone 11 corrige enfin les errements d’Apple sur l’autonomie et qu’il est compatible avec la charge sans fil. Il est par ailleurs sécurisé via FaceID, et fonctionne avec la dernière version d’iOS. Enfin, il est étanche, c’est toujours un plus même si, rappelons-le, il faut éviter de le plonger délibérément dans l’eau.

Vous retrouvez tous les détails dans notre test de l’iPhone 11.