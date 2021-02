[Bon plan] La Xiaomi Mijia Video Doorbell 2 passe à 27€ grâce à ce code promo

La Mijia Video Doorbell 2 est une très bonne sonnette connectée pour votre foyer. L’expérience est d’autant plus bénéfique grâce à l’écosystème Xiaomi. Cette dernière est disponible en promotion sur Gearbest grâce à un code promo !

Si vous êtes à la recherche d’une sonnette connectée, ce bon plan tombe à pic. La Xiaomi Mijia Video Doorbell 2 pourra combler tous vos désirs et fonctionnera parfaitement pendant de nombreuses années. Bien qu’elle soit petite, ne négligez pas la Mijia Video Doorbell 2. Cette dernière sera capable de devenir une excellente assistante et s’activera dès qu’elle captera du monde devant votre porte ou le portail d’entrée de votre foyer. Elle est disponible sur Gearbest au prix de 27€ grâce au code E5E78B06C1153001.

Que vous soyez présent au sein même de votre domicile, au parc ou même au travail, le Xiaomi Mijia Doorbell 2 sera votre troisième œil. Elle viendra filmer dès que la sonnette connectée détectera une présence grâce aux différents capteurs. Dès qu’un événement surgit devant celle-ci, elle viendra enregistrer les dix premières secondes dans un cloud dédié. Outre cette fonctionnalité très intéressante afin de partir tranquillement, vous pourrez la régler afin qu’elle enregistre continuellement ce qui se passe. L’enregistrement permanent réduit la durée de vie des piles AAAA, deux mois contre quatre mois pour un enregistrement de dix secondes.

Une autre fonctionnalité qui fonctionne notamment grâce à l’écosystème de Xiaomi, l’Al Link. Dès qu’une personne vient sonner, vous pourrez communiquer avec lui ou le voir à travers vos appareils Xiaomi. Les enceintes connectées compatibles pourront vous servir à communiquer avec la personne à l’extérieur. Votre smartphone, votre tablette ou même votre télévision vous permettront de voir cette personne et de l’identifier. D’ailleurs, la Mijia Video Doorbell 2 possède une fonctionnalité semblable à Face ID. Elle viendra reconnaître grâce à la caméra la personne et vous dire qui vous attend derrière la porte. En ce qui concerne cette fonctionnalité, elle est payante et nécessitera un supplément.

Vous pourrez ainsi communiquer grâce aux microphones et aux haut-parleurs avec votre livreur afin qu’il dépose votre colis à l’entrée tout en le surveillant. Tout pourra se faire depuis l’application dédiée à la Xiaomi Mijia Video Doorbell 2 ou depuis un autre appareil Xiaomi. Pour avoir tout le bénéfice de cet écosystème, nous vous conseillons d’utiliser au moins un produit de Xiomi cependant, tout autre appareil fera l’affaire. Rendez-vous sur Gearbest où vous pourrez vous procurer cette sonnette connectée au prix de 27€ grâce au code E5E78B06C1153001.