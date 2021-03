[Bon Plan] L’aspirateur robot Xiaomi ROIDMI EVE Plus à 386 euros

Le prix du robot aspirateur Xiaomi ROIDMI EVE Plus baisse à 386 euros grâce au code ROIDMIEVE chez Geekbuying ! Livraison rapide depuis l’Europe.

Le robot aspirateur est devenu monnaie courante dans les foyers. Il est devenu en quelques années l’assistant parfait pour les familles nombreuses, mais pas que, puisqu’il commence à s’intégrer dans les entreprises ou plus rarement chez les jeunes. Si vous attendiez une promotion sur un robot aspirateur, le moment est venu de vous ruer sur le Xiaomi Roidmi Eve Plus. Il est en promotion sur Geekbuying au prix de 386,39 € au lieu de 419,99 € soit 33 € de réduction grâce au code ROIDMIEVE.

Code promo : ROIDMIEVE

Un robot aspirateur Xiaomi Roidmi Eve Plus qui ne laisse aucune saleté sur son passage

Le Xiaomi Roidmi Eve Plus fait parti des robots aspirateurs haut de gamme de la marque. Il a su conquérir de nombreux foyers, de nombreuses entreprises et d’autres endroits. Grâce à sa force d’aspiration de 2700 Pa et ses brosses rotatives, le robot aspirateur de Xiaomi viendra aspirer les saletés présentes sur le sol. Une fois aspirées, elles seront filtrées au travers des filtres plus ou moins fins. Cela permettra de retenir des saletés comme des cheveux ou des particules fines comme la poussière. Le sol de votre domicile sera à ce moment-là propre sans avoir fait d’efforts. Il viendra simultanément passer un coup de serpillère après avoir aspiré laissant un sol propre et net pour une maison ultraclean.

Votre seul travail sera de le configurer grâce à l’application dédiée. Cette dernière vous permettra de le programmer à votre convenance (sélection du jour, de l’heure et des zones à aspirer en priorité). Vous aurez l’occasion de suivre l’avancement du Xiaomi Roidmi Eve Plus depuis l’application disponible gratuitement sur iOS et Android.

Le robot aspirateur de Xiaomi est équipé de multiples capteurs donc un laser sur le dessus pour analyser les obstacles qui se trouvent face à lui. Cela lui permettra par la même occasion de cartographier précisément votre foyer ou l’étage à nettoyer. Les premiers temps, le Xiaomi Roidmi Eve Plus mettra du temps à faire son ménage ce qui le videra rapidement de sa batterie, cela reste courant sur ce type de produit. D’ailleurs, une fois qu’il est déchargé, ou que son réservoir est plein, il reviendra automatiquement à sa base de recharge qui fait office de stockage pour la saleté. Un robot aspirateur tout-en-un qui sera votre prochain assistant de nettoyage. Il est disponible au prix de 386,39 € sur Geekbuying grâce au code ROIDMIEVE.