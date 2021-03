Le très bon casque Logitech G Pro tombe sous la barre des 75 euros

Un bon rapport qualité-prix, une solide conception, une voix claire et un rendu sonore profond, le Logitech G Pro est idéal pour les joueurs exigeants. Il est aujourd’hui en promotion sur Cdiscount à 74,99 euros.

Alors qu’il est habituellement commercialisé à 100 euros, le casque Logitech G Pro profite de 25 % de réduction sur Cdiscount pour tomber à 74,99 euros. Déjà adopté par des milliers de personnes en France et dans le monde, il a fait ses preuves et reste l’un des meilleurs modèles sous la barre des 100 euros.

Le Logitech G Pro en détail

Ce casque gaming reprend la conception de son aîné, le Logitech G Pro X. On retrouve donc une construction de qualité en aluminium, acier, ainsi que mousse à mémoire de forme. Le similicuir vous assure un confort certain, même pendant de longues sessions. Surtout, le casque peut se targuer de s’adapter à quasiment toutes les têtes, et devrait logiquement s’inscrire dans la durée vu sa qualité de conception. Le tout n’excède pas les 320 g.

La qualité sonore du G Pro n’est plus à prouver, avec des transducteurs Pro-G 50 mm qui procurent un son clair, précis, et avec de bonnes basses. À l’instar des autres périphériques de Logitech, vous pourrez retrouver des paramètres supplémentaires avec le logiciel constructeur, et notamment un égaliseur qui se révèle bien pratique suivant votre utilisation. Ce casque filaire se limite à un son surround, à la différence du G Pro X qui propose un 7.1 (relativement dispensable).

De même, le micro reste de qualité, avec une mousse recouvrante qui permet de réduire les bruits parasites. Votre voix est claire, mais elle ne profitera pas des améliorations « Blue », comme le G Pro X. La qualité est donc légèrement moindre, mais cela reste de très bonne facture pour de la communication dans les jeux vidéo ou en visioconférence. À noter que le micro est facilement détachable, bien pratique pour ceux qui souhaitent utiliser un meilleur microphone ou s’allonger.