[Imbattable] Le POCO X3 NFC 128Go tombe à 177€

Équipé d’un SoC dédié au gaming, le POCO X3 NFC pourra combler les gamers mobiles soucieux de leur portefeuille. A 21h ce soir, le modèle 128Go tombe à 177 euros chez Aliexpress avec le code SUPERDEAL023 ! Attention, quantité très limitée.

Le POCO X3 NFC fait partie des smartphones milieu de gamme qui possède d’excellentes caractéristiques. Les personnes qui recherchent un appareil polyvalent, mais qui veulent pouvoir jouer dans de bonnes conditions, ce smartphone est parfait. Xiaomi a intégré des composants spécialement conçus pour le gaming sans faire de compromis hormis sur le prix du POCO X3 NFC.

Code promo : SUPERDEAL023

SoC dédié au gaming signé Qualcomm

Xiaomi a décidé d’intégrer le Snapdragon 732G de Qualcomm. Un SoC gaming composé de huit cœurs Kryo 470 cadencés à 2,3 GHz. Cette nouvelle génération est une réelle montée en puissant comparé à son prédécesseur. Ce dernier s’accompagne de 6 Go de mémoire vive ainsi que de 128 Go de stockage interne. Vous pourrez ajouter du stockage supplémentaire grâce à une microSD. Le POCO X3 NFC possède une dalle DotDisplay de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) dans un ratio de 20:9. Ce style de format est parfait pour regarder des films, séries ou même jouer d’autant plus vous pourrez bénéficier d’un taux de rafraichissement variable entre 60 Hz et 120 Hz.

Ces différentes plages de rafraichissement sont possibles grâce au moteur dédié à l’intelligence artificielle du Snapdragon 732G. Dans les faits, l’IA viendra analyser ce qui se trouve à l’écran. Si vous êtes en train de lire un livre le taux de rafraichissement sera baissé à 60 Hz voir 50 Hz si nécessaire. À contrario, si vous êtes en pleine partie sur Call of Duty Mobile, il augmentera à 120 Hz. Pour refroidir tout ça, vous pourrez compter sur la technologie LiquidCool. Celle-ci a été réalisée par Xiaomi afin de dissiper rapidement la chaleur produite par le SoC, le GPU ainsi que les autres composantes.

Hires-Audio, 5100 mAh et Game Turbo

Le POCO X3 NFC possède plusieurs technologies qui amélioreront votre expérience in-game. Il est équipé de deux haut-parleurs stéréos équipés de la technologie Hires-Audio. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un son de qualité lors de vos sessions gaming ou pendant que vous regarderez vos films et séries préférés. Les moteurs de vibrations intégrés dans le smartphone de Xiaomi vous propulseront également dans une nouvelle dimension de jeu. Afin d’optimiser votre expérience in-game, le mode Game Turbo sera là pour vous. Ce mode viendra stabiliser et augmenter les capacités du POCO X3 NFC.

Pour supporter tout ça, le smartphone possède une batterie de 5 100 mAh. Celle-ci sera capable de vous procurer une dizaine d’heures de jeu, une vingtaine d’heures de contenus vidéos ou 153 heures de streaming musical. La batterie est compatible avec la charge rapide de 33 watts soit un peu plus d’une heure pour charger votre smartphone de 2 % à 100 %.

Les créateurs de contenus tels que les photographes ou les vlogueurs pourront également trouver leur compte. Le POCO X2 NFC est composé de quatre objectifs photos. Le premier objectif est un grand-angle de 64 mégapixels signé Sony. Le second capteur photo est un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Vous pourrez également retrouver deux capteurs de 2 mégapixels. Un pour la profondeur de champ et un autre pour réaliser des photos macro. Pour en savoir plus, retrouvez notre test du Poco X3.

Code promo : SUPERDEAL023

Suivre les soldes d’hiver 2021 sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de fin d’année.

Vous pouvez suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.