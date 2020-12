Qualcomm Snapdragon 888, la vitesse supérieure

C’était prévu et Qualcomm n’a pas manqué son rendez-vous annuel pour officialiser son nouveau SoC premium, voici le Snapdragon 888.

Voilà, comme chaque année, à la même période, le fondeur américain vient d’annoncer son nouveau SoC haut de gamme qui va venir équiper une majeure partie des smartphones haut de gamme et premium de 2021, voici le Qualcomm Snapdragon 888.

Si les smartphones de cette année étaient synonymes de lancement de la 5G dans le monde, ceux avec le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888 seront les nouveaux smartphones porte-drapeau de chacun des constructeurs Android. 5G forcément, ils auront la lourde tâche de convaincre le marché, surtout avec les nouveaux usages autour de la 5G, enfin disponible, même dans nos contrées. Comme on peut s’en douter, le Snapdragon 888 apportera son lot de nouveautés avec de nouvelles performances aussi bien dans les calculs, l’intelligence artificielle ou encore la photo.

La 5G, synonyme de nouvelle ère

Bien sûr, la 5G n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà présente depuis deux générations sur les SoC du fondeur américain mais avec le lancement sur quasiment tous les marchés du mondes, les spécifications autour de la 5G sont quasiment finalisées. Aussi, Qualcomm profite de l’annonce du Snapdragon 888 pour le lancement de son nouveau modem 5G, le X60 qui reprend bien évidemment ce que proposait déjà le X55 mais avec une compatibilité généralisée à tous les réseaux dans le monde.

Ce n’est pas tout puisque la plateforme Snapdragon 888 vise la mobilité en règle générale. De ce fait, l’annonce du nouveau SoC de Qualcomm concerne aussi bien les smartphones que les PC, les appareils de réalité mixtes, les produits dans le cloud, etc. Dans tous les cas, en terme de performances, on parle d’un bond de 25% au niveau du CPU (Kryo 680) et 35% au niveau du GPU (Adreno 660), le tout est gravé en 5nm bien évidemment.

Les jeux-vidéo

Depuis quelques années, les smartphones sont devenus de vraies consoles de jeux portables. Apple Arcade ou encore les récents titres comme Call of Duty : Mobile, Fortnite ou encore Genshin Impact en attestent. D’ailleurs, on a pu le voir, si tout le monde n’est pas forcément intéressé par les jeux-vidéo, certains utilisateurs sont passés à la vitesse supérieure avec les smartphones dédiés aux jeux-vidéo comme le Asus ROG Phone 3 (voir notre test ICI). On retrouve ainsi la certification Qualcomm Snapdragon Elite Gaming qui passe à la 3ème génération déjà. Avec le Snapdragon 888, si Qualcomm supporte toujours les écrans avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144Hz, le fondeur américain se vante de pouvoir surtout supporter 144fps dans les jeux. Enfin, on retrouve toujours des pilotes qu’on peut mettre à jour, un rendu proche de ce que proposent les machines de bureaux, le support du moteur Unreal Engine, le HDR dans les jeux.

L’IA

On passe maintenant à la 6ème génération de moteur sur l’intelligence artificielle avec des performances désormais de 24 TOPS (Tera Opérations Per Second). Pour rappel, la 5ème génération proposait 15 TOPS sur le 865 (7 TOPS sur le 855 et 4 TOPS sur le 845). Sinon, Qualcomm y a intégré la seconde génération de son Qualcomm Sensing Hub qui permet d’avoir accès à l’IA de manière permanente et avec la plus petite consommation d’énergie possible, ce qui permet de monitorer les objets connectés tout en consommant très peu d’énergie.

La photo et la vidéo

Et enfin, le nerf de la guerre, la photo et la vidéo. Les smartphones sont toujours de plus en plus performants et le nouveau Snapdragon 888 embarque un nouvel ISP capable de gérer jusqu’à 2,7Gbps, oui, on parle bien de Gigapixel. Le Snapdragon 888 est ainsi capable de gérer pas moins de 120 photos de 12 Mégapixels par seconde. C’est 35% plus rapide que la génération précédente. Du coup, on retrouve forcément aussi ce que proposait déjà le Snapdragon 865 comme gérer simultanément une vidéo 4K HDR et une photo de 64 Mégapixels, le support des résolutions allant jusqu’à 200 Mégapixels. Côté vidéo, le Snapdragon 888 supporte, comme son prédécesseur, de l’enregistrement de vidéos en Dolby Vision, de vidéos allant jusqu’en 8K. Mais en terme de nouveautés, le nouveau Snapdragon 888 est capable d’assurer des rafales de 120 ips sur des photos de 12 Mégapixels mais aussi d’enregistrer 3 flux 4K HDR ou encore 3 photos de 28 Mégapixels en simultané,

Sans surprise, le Snapdragon 888 représente le nouveau SoC premium qui équipera tous les smartphones haut de gamme et premium de l’année 2021. Et comme on s’en doutait déjà, les partenaires se sont déjà manifesté dont Xiaomi qui a profité de l’événement virtuel pour annoncer l’arrivée du Mi 11, oui, déjà !