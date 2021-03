[Bon Plan] Le prix des Huawei Freebuds 3i sont à seulement 40€ !

Bénéficiez de 50 % de réduction, soit un prix jamais vu de 41,88€ sur les Huawei Freebuds 3i chez Aliexpress ! Ces écouteurs sans-fil vous permettront d’acquérir les meilleures technologies sorties à ce jour pour améliorer l’immersion auditive pendant une écoute musicale, d’un film ou d’une série. Alors, qu’attendez-vous ?

Alors que des écouteurs sans-fil dépassent les 200 €, certains sont relativement moins cher avec autant de technologie plus ou moins aboutie. Les Huawei Freebuds 3i pourraient vous intéresser, car ils proposent des technologies très intéressantes ainsi qu’un design premium. D’ailleurs, ces derniers ressemblent aux AirPods 2 avec une partie intra-auriculaire. Bien que ce type d’écouteurs sans fil ne plaisent pas à tout le monde, ils ont le méritent de proposer une réduction de bruit passive. Cette réduction est notamment plus efficace lorsqu’elle est accompagnée de la réduction de bruit active qui équipe les Huawei Freebuds 3i. Ces écouteurs sans-fil sont disponibles au prix de 41,88 € chez Aliexpress avec la livraison rapide et gratuite.

Des Huawei Freebuds 3i qui ne se limitent pas au design

Bien que les Freebuds 3i ressemblent beaucoup aux AirPod 2, les écouteurs sans fil de Huawei ne s’arrêtent pas à ça. Ils possèdent des fonctionnalités intéressantes pour son prix (46,68 €) comme par exemple la réduction de bruit active. Cette dernière ne sera pas aussi performante que des Huawei Freebuds Pro ou des AirPods Pro, mais elle viendra faire son travail. Cette dernière utilisera les deux microphones à l’extérieur des écouteurs pour analyser les bruits environnants. Une fois traités, ils seront réduits jusqu’à 30 dB pour privilégier l’écoute. D’ailleurs, le microphone présent à la base sert pour les appels. Votre voix sera beaucoup mieux perçue par votre interlocuteur.

Vous pourrez profiter de drivers (10 mm) de bonne qualité afin de restituer des aigus, des médiums ainsi que de bonnes basses. Les Huawei Freebuds 3i vous permettront d’écouter de la musique pendant trois heures trente d’affilés. Chaque écouteur sans fil possède une batterie de 37 mAh avec un boîtier de recharge qui possède quant à lui une batterie de 410 mAh. Cela vous permettra d’écouter de la musique pendant quatorze heures dans aucun souci (3,5 h avec les écouteurs en une seule charge).

Vous ne serez plus assujetti à des décalages de son puisque les Huawei Freebuds 3i possèdent la technologie Bluetooth 5. Cette dernière apporte une meilleure stabilité de connexion avec vos appareils avec un décalage quasi inexistant ce qui est pratique pour regarder des films ou des vidéos sur YouTube. En bref, ce ne sont pas les meilleurs des écouteurs sans fil, mais ils ont le mérite de très bon fonctionner et de remplir les tâches demandées par 90 % des utilisateurs lambda. Si vous souhaitez les acheter, les Huawei Freebuds 3i sont disponibles au prix de 41,88 € chez Aliexpress avec la livraison rapide et gratuite.