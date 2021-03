Chargez qui vous voudrez pour 29,99 € avec ce chargeur 65W et ses 4 ports USB

UGreen propose aujourd’hui un code promo faisant passer son chargeur 65W avec 4 port USB à moins de 30 euros.

Cela fait maintenant plusieurs années que Ugreen propose des chargeurs en tout genre et c’est aujourd’hui l’un des plus complets ce la firme qui a droit à une promotion sur Amazon. Pour 29,99 euros au lieu de 47 avec le code « ZTMIWV7D » vous pouvez vous offrir le modèle 65W avec 4 ports USB dont 3 USB C et utilisant la technologie GaN pour plus de compacité. Il s’adaptera à l’appareil qu’il charge et sa puissance le rend compatible avec tous les appareils qui utilisent de l’USB C comme port de charge et les autres utilisant encore du MicroUSB.

Code promo : ZTMIWV7D

Le chargeur Ugreen en détail

Pas besoin d’épiloguer, le chargeur Ugreen 65W est un chargeur 65W qui permettra de charger tout ce qui charge via USB. Il y a toutefois quelques subtilités à comprendre avant de sauter de dessus. Comme nous le disions en introduction, il dispose de 3 ports USB C et d’un USB A. Vous pourrez donc par exemple charger votre téléphone, votre casque et votre Switch en même temps. Si vous comptez chargeur un ordinateur, on recommandera plutôt de ne charger que celui-ci.

Car les 65W annoncés seront divisés entre tous les appareils connectés. Or un laptop classique type ultrabook utilisant généralement 45 ou 65W de puissance. Si vous branchez trop d’autres appareils, vous risquez donc de ralentir sensiblement la vitesse de charge. C’est d’ailleurs pour cette raison que quelques machines ne seront pas rechargées de façon optimale avec cet accessoire, c’est notamment le cas du MacBook Pro 16 pouces qui est accompagné d’un chargeur 100W dans la boîte.

Transparent sur la question, Ugreen donne même le détail des puissances maximales délivrées en fonction des branchements :

1 Port USB-C utilisé : 65W

2 Ports USB-C utilisés : 45W + 18W

3 Ports USB-C utilisés : 18W + 18W + 18W

1 Port USB-A utilisé : 22,5W

Une fois les limites bien comprises, il devrait vous apporter entière satisfaction en vous évitant de multiplier les chargeurs lors de vos déplacements.