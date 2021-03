[Bon plan] Le prix du Huawei Freebuds Studio chute à 215€ !

Incroyable mais vrai…. Le casque haut de gamme de Huawei, le Freebuds Studio subit une forte chute de prix pendant quelques heures ! Équipez-vous d’un bon casque audio à prix réduit à l’aide de ce code…

Dans le milieu des casques sans fil, nous pouvons citer des marques comme Sony avec le wh-1000xm4, Bose avec le modèle QC 35 II et Huawei avec son casque haut de gamme, le Freebuds Studio. Nous n’allons pas citer celui d’Apple puisqu’il est beaucoup plus cher et se trouve dans un segment entre les casques haut de gamme et de luxe. A contrario, Huawei a voulu réaliser un casque très abordable avec des fonctionnalités que l’on retrouver notamment chez des concurrents comme Sony ou encore Bose. Pour les personnes qui seraient tentées par le Huawei Freebuds Studio, il est disponible sur Aliexpress au prix de 215€ au lieu de 258€ soit 43€ de réduction à l’aide du code 3BQV44I55DL4 + le coupon sur la page produit.

Le Huawei Freebuds Studio est un casque haut de gamme abordable

S’il y a bien quelque chose à retenir vis-à-vis du Huawei Freebuds Studio, c’est qu’il possède des fonctionnalités que l’on retrouve sur des casques haut de gamme comme ceux des marques citées ci-dessus. D’un point de vue confort, le Freebuds Studio possède des coussinets de type circum-aural, c’est-à-dire qu’ils viendront englober vos oreilles. C’est très pratique et beaucoup plus ergonomique lorsque l’on écoute de la musique pendant des heures d’autant plus qu’avec le télétravail, beaucoup de personnes s’enferment dans un cocon musical grâce aux casques. Sans oublier que le Huawei Freebuds Studio possède un design très premium avec un arceau en acier inoxydable, une surface tactile et deux coloris : Graphite Black et Blush Gold.

En ce qui concerne la partie fonctionnalité et audio du Huawei Freebuds Studio, ce dernier possède la réduction de bruit active. Cette fonctionnalité fonctionnera à l’aide des six microphones présents sur le casque afin d’adapter la réduction à l’environnement dans lequel vous êtes. Elle viendra se compléter avec la réduction de bruit passive proposé par la conception du casque (coussinets de type circum-aural). D’ailleurs, les microphones ont tous leurs utilités (analyser les sons extérieurs, capter la voix et l’améliorer, etc.). Les hauts-parleurs du casque sont de très bonne qualité avec une restitution d’un son hifi avec un codec qui retransmet des fréquences de 24 bit/94 kHz et une réponse en fréquence de 48 kHz.

Une superbe autonomie

Au niveau de l’autonomie, le Huawei Freebuds Studio propose une autonomie de 24 heures à l’aide d’une seule charge. D’ailleurs, il est équipé d’une batterie qui autorise la recharge rapide ce qui vous permettra de récupérer huit heures d’autonomie à l’espace de dix minutes. Le Freebuds Studio est compatible avec les smartphones sous iOS et Android sans oublier qu’il vous sera possible de le connecter à quelconques appareils équipés de la technologie Bluetooth. Retrouvez le casque sans fil de Huawei sur Aliexpress au prix de 215,99 € au lieu de 258€ soit 43€ de réduction à l’aide du code 3BQV44I55DL4 + le coupon sur la page produit.