Économisez 349 € sur le Lenovo Legion Y540-15IRH avec une RTX 2060

L’ordinateur portable pour joueurs Lenovo Legion Y540-15IRH, intégrant une RTX 2060, est aujourd’hui disponible à 1049,99 euros sur Cdiscount.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable pratique pour travailler et jouer sans aucun ralentissement, le Lenovo Legion Y540-15IRH pourrait vous plaire. Il est actuellement disponible sur Cdiscount avec une promotion de 349 euros. On le retrouve à 1049,99 euros au lieu de 1399 euros.

Le Lenovo Legion Y540-15IRH en détail

Le Lenovo Legion Y540-15IRH est un ordinateur portable destiné aux joueurs relativement exigeants. On retrouve d’abord un écran de 15,6 pouces avec une définition Full HD. Pour tourner, l’ordinateur portable s’appuie sur un processeur Intel Core i5 (9e génération) 9300HF cadencé à 2,4 GHz. Ce n’est certes pas le dernier cri, mais cela suffit pour la quasi-totalité des utilisations.

À cela viennent se rajouter 16 Go de RAM ainsi que 512 Go de SSD (M2, NVMe). Côté carte graphique, on retrouve une NVIDIA GeForce RTX 2060, qui est capable de faire tourner l’ensemble des jeux actuels dans une bonne qualité, même les plus gourmands. En ce qui concerne l’autonomie de cet ordinateur portable, elle se limite à environ 3h30. Comme tout laptop, l’objectif primaire réside dans son caractère nomade, et celui-ci ne pèse que 2,3 kg.

De son côté, la connectique (très fournie) est assurée par 1 port USB-C, 3 ports USB-A 3.1, 1 port Mini-Display, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm. Petit bonus également avec à la compatibilité Bluetooth qui vous permet de brancher votre manette ou n’importe quel accessoire sans fil. Attention toutefois, cet ordinateur portable est livré sans aucun système d’exploitation et il faudra installer Windows par vos propres moyens.