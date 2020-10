[Bon Plan] Les AirPods Pro tombent à 183 euros avec ce code promo

Apple a fait ce que peu de marques font, à savoir corriger les défauts des AirPods pour proposer des AirPods Pro super complets. Les AirPods Pro sont d’excellents écouteurs au quotidien et encore plus si on est utilisateur de l’écosystème d’Apple.



Mis à part une autonomie perfectible, les AirPods Pro sont d’excellents écouteurs True Wireless. Ils ne sont pas les meilleurs mais proposent une expérience utilisateur comme seul Apple sait proposer. Ce ne sont pas les plus accessibles mais les AirPods Pro se placent parmi nos favoris