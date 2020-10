[Bon Plan] L’aspirateur-robot Roborock S5 Max n’est qu’à 329 euros

Que ce soit au niveau de son design ou de sa fiche technique, le Roborock S5 Max souffle la concurrence. Pour un prix de 500€ certes conséquent, mais finalement assez raisonnable vue sa polyvalence, le robot ne supplante pas la corvée de ménage, mais permet d’espacer les sessions, nous faisant gagner au passage un temps et une énergie non négligeable. Le fait de pouvoir facilement nettoyer et remplacer les pièces en cas de besoin est un vrai plus, et même si une certaine adaptation logistique est nécessaire au départ (pas de fils qui traînent, pas de jouets au sol…), le robot s’intègre finalement particulièrement bien dans notre quotidien.