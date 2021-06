Bon Plan : profitez d’une belle réduction sur les écouteurs sans fil realme Buds Air 2

Les realme Buds Air 2 sont parfaits pour une utilisation tout au long de la journée, avec une autonomie de 25 heures, un large lecteur de 10 mm et un mode de faible latence de 88 ms seulement. Il s'agit d'une mise à niveau complète par rapport à la génération précédente. Les realme Buds Air 2 sont disponibles aujourd'hui en promotion chez Aliexpress !

Les realme Buds Air 2 sont actuellement en promotion chez Aliexpress au prix de 33 euros au lieu de 49,99 euros. Livraison dans le mois, disponible en deux couleurs, stock limité.

Suppression active du bruit jusqu’à 25dB

Les realme Buds Air 2 supportent jusqu’à 25dB de réduction du bruit et peuvent filtrer la plupart des bruits à basse fréquence, y compris le grondement des avions, du métro et d’autres transports. Ils annulent également le bruit des appareils électroménagers pour se plonger dans la musique ou travailler sans être dérangé.

Pour une meilleure réduction du bruit, realme a développé en exclusivité une nouvelle génération de puce intelligente : la puce R2. Le principal atout de cette puce est sa capacité à prendre en charge la suppression active du bruit. Elle offre également de belles performances informatiques, une meilleure efficacité énergétique, des connexions plus stables et des appels de meilleure qualité.

Les realme Buds Air 2 prennent également en charge le mode Transparent. Lorsqu’il est activé, vous entendez toujours les conversations autour de vous grâce au microphone. Étant donné que la conception intra-auriculaire apporte une réduction physique du bruit, le mode Transparent permet de parler facilement aux autres sans retirer les écouteurs, même une seule fois.

Les realme Buds Air 2 sont équipés de doubles microphones pour une prise de son supérieure lors des appels. L’algorithme de réduction du bruit ambiant réduit considérablement le bruit environnant pendant un appel, ce qui permet à l’autre personne d’entendre plus clairement et d’avoir une conversation plus distincte.

Qualité de son au rendez-vous

Afin d’améliorer la qualité du son et l’expérience, realme a sélectionné pour les Buds Air 2 un diaphragme en carbone de type diamant parmi de nombreux autres matériaux. Habituellement, ce type de membrane n’équipe que les écouteurs ou les casques à des prix plus élevés.

Vous pourrez ainsi bénéficier d’un son de très haute qualité grâce à l’utilisation de tels matériaux dont la solidité est comparable à celle du diamant. Il apporte une excellente sensibilité avant et arrière et une réponse transitoire. Il restitue le son dans sa qualité d’origine avec une ultra-haute résolution. Le taux de distorsion des Buds Air 2 a été réduit à moins de 0,5 %, soit la norme la plus élevée du secteur.

Les Buds Air 2 sont équipés de la nouvelle solution d’amélioration des basses Bass Boost +. Par rapport à la génération précédente, ils exploitent pleinement la puissance de la grande spirale dynamique et du diaphragme DLC, afin d’offrir des basses qui semblent vivantes. Désormais, vous pouvez augmenter les basses pour les enregistrements en direct, la musique électronique, le rock et tout ce dont vous avez envie.

Un design très tendance

realme a introduit un nouveau design pour les Buds Air 2, qui révolutionne le passé. Ils héritent de l’esthétique galbée de la génération précédente, tout en adoptant un design unique de couleurs bicolores. Noir et bleu, argent et blanc : ces combinaisons de couleurs élégantes, qui incarnent le style de la rue, ne manqueront pas d’attirer le regard des jeunes. De plus, le haut de l’oreillette brille comme un bijou, grâce au diaphragme spécialement conçu, rendant le port de l’oreillette encore plus élégant.

Les realme Buds Air 2 ont également une excellente autonomie de batterie, avec une durée totale de lecture de musique de 25 heures ; leur latence en mode jeu est de seulement 88ms, évitant considérablement les problèmes d’asynchronie audio et vidéo, le décalage de jeu, la déconnexion d’interférence, et d’autres problèmes ; leur classification d’étanchéité est IPX5. Il est également possible de personnaliser les realme Buds Air 2 avec l’application realme Link : mais aussi, de configurer des fonctions tactiles pour activer/désactiver le système ANC, entrer/sortir du mode Jeu, contrôler les paramètres d’égalisation, etc. Les commandes tactiles intelligentes, la détection de port intelligent, le jumelage rapide Google et d’autres fonctions sont également disponibles.

