[Prime Day] Logitech MX Master ou Mx Anywhere, deux souris à prix réduit

La MX Master et la MX Anywhere, deux souris bureautiques haut de gamme de la marque Logitech, n’ont jamais été à des prix aussi bas grâce aux Prime Day. La première ne coûte que 42,99 € et la seconde 34,99 €.

Disponibles dans une version exclusive à Amazon, ces souris de la gamme MX de Logitech permettent un défilement ultra-rapide et d’associer jusqu’à trois appareils différents. La version Master offre notamment de la une molette latérale fort pratique, tandis que la version Anywhere, plus légère que la précédente, conserve la plupart des fonctions de sa grande sœur mais en plus compact. Pour Prime Day, elles sont au prix de 42,99 € pour la première et 34,99 € pour la seconde.

Ces deux souris se caractérisent par leur capacité unique à s’associer à trois appareils différents. La pression d’un seul bouton suffira pour passer d’un dispositif à l’autre, idéal pour travailler sur plusieurs PC par exemple. D’ailleurs, il est même possible de passer d’un PC à un Mac, grâce au Bluetooth et au mini-récepteur unificateur.

Leur roulette de défilement adaptatif vous permettra de parcourir de longs documents ou des pages Web en alternant entre le mode de défilement par paliers et le défilement ultra-rapide. Les deux souris sont également dotés d’un capteur de Haute Précision Darkfield, qui permet d’utiliser les souris sur presque toutes les surfaces, y compris le verre. Tout cela avec une haute sensibilité atteignant les 1 000 PPP. Notez que la version Master possède en plus une molette latérale très pratique pour se balader sur les fichiers Excel notamment.

Côté batterie, elles offrent 40 jours d’autonomie et 4 minutes de charge suffisent à faire tenir la souris pour une journée de travail complète. Enfin, le coffret spécial Amazon contient la souris mobile sans fil, un mini-récepteur Unifying, un câble micro-USB pour le rechargement, une documentation utilisateur ainsi que les 2 ans de garantie du fabricant.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier) et retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals.