Windows 10 dès 5,60 euros, commencez bien l’année avec GoDeal24

Pour la nouvelle année, GoDeal24 propose des licences Windows 10 à petit prix. Le pack de deux est proposé à 11,25 euros, soit 5,60 euros par unité.

L’année 2020 est enfin terminée, et quelle meilleure façon de célébrer cette horrible année avec des promotions sur les meilleurs logiciels ? Les offres de nouvelle année parmi les plus intéressantes peuvent être trouvées ici grâce à de rapides baisses de prix. Elles vous permettront d’avoir un ordinateur pour vif pour travailler ou tout pour faire tout autre chose. Et puis, les derniers processeurs AMD Ryzen 5000 ou les dernières séries d’Intel ont beau promettre de super performances, ils n’ont pas d’intérêt sans système d’exploitation.

Si vous cherchez une licence Windows ou Office OEM, vous pouvez les acheter à un prix très bas. Godeal24 propose quelques-unes des meilleures options du moment avec les super promos du Nouvel An.

Pour moins de 8 euros vous aurez une version de Windows 10 parfaitement légale. Vous pouvez acheter Windows 10 Pro pour un ou deux PC avec une réduction de 80% sans qu’il y ait besoin d’utiliser un quelconque coupon de réduction.

Offres spéciales – jusqu’à 88 % de réduction. Pas besoin de code.

50% de réduction sur plusieurs produits Windows

Vous pouvez maintenant obtenir une réduction de 50% sur plusieurs logiciels. Il suffit d’utiliser le code « SGO50 » dans votre panier pour obtenir immédiatement les prix suivants.

Certaines clefs sont aussi disponibles avec de grosses réductions. Double surprise avec les offres bundle. Achetez-en 1, obtenez-en deux. Avec le coupon « SGO66 » vous pouvez obtenir 62% de réduction.

55% de réduction : meilleurs vœux pour meilleures offres

Avec le code de réduction spécial « SGO55« , vous pouvez aussi obtenir une réduction de 55% pour tous les logiciels et solutions professionnelles ou pour étudiants.

Le processus d’achat est super simple et plusieurs méthodes de paiement sont disponibles, bien évidemment la livraison est gratuite. Toutes les offres ci-dessus sont à durée limitée et valides tant qu’il y a du stock. Alors si vous avez envie de mettre à jour votre ordinateur pendant les fêtes, vous devriez saisir l’une de ces promotions.

Si vous avez des questions ou le moindre problème, il suffit de contacter le service client. L’équipe est là pour vous aider, envoyez simplement un email à l’adresse : service@godeal24.com

Cet article est sponsorisé par GoDeal24.