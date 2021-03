Ce fauteuil gaming Akracing EX de qualité est à moins de 200 euros

Dans l’arsenal d’un joueur, la chaise est une partie trop souvent sous-estimée qui a son importance. Que ce soit au niveau de la santé ou des performances, une chaise de qualité est un impératif si l’on veut être dans les meilleures conditions. Ça tombe bien, puisque Cdiscount propose une belle remise sur ce fauteuil gaming Akracing EX Special Edition, à 199,99 euros.

Habituellement proposé aux alentours de 249 euros, ce fauteuil pour les joueurs exigeants profite d’une excellente promotion de 20 % pour une durée limitée. En effet, cette vente flash ne dure que quelques heures et les exemplaires sont limités. La chaise est livrée avec les coussins et tombe à 199,99 euros chez Cdiscount. Bonne nouvelle, la livraison est ici gratuite.

Le Akracing EX en détail

Dans l’univers des chaises gaming, la marque Akracing est une véritable référence depuis plusieurs années. Parmi ses best-sellers, on connaît le modèle EX qui est ici revisité dans une version améliorée. Pour l’occasion, elle reprend la structure tout en se dotant d’un nouveau revêtement alliant une finition en tissu et noir carbone en polyuréthane. L’ensemble est beau, très confortable et avec un tissu respirant, ce qui est particulièrement pratique en été.

La chaise se veut de qualité, et il n’y aura aucun problème à passer de nombreuses heures dessus, que ce soit pour le télétravail ou pour des sessions de jeux endiablées. D’ailleurs, la base de la structure a été également améliorée, avec le choix d’un polymère en nylon, qui est beaucoup plus résistant et qui offre une résistance 10 fois supérieure à celle de l’acier, selon le constructeur. L’assise reste réglable, et les dimensions conviendront à la plupart des gabarits (entre 160 et 190 centimètres, et entre 55 et 115 kilos).

Vous profitez d’un coussin lombaire ajustable ainsi que d’un appui-tête qu’il est tout autant. Les accoudoirs en 3D permettent une optimisation vis-à-vis de votre bureau, ce qui est toujours pratique pour s’adapter à son environnement. Que ce soit pour une session de jeu, de détente ou de travail, il est possible d’optimiser son expérience. Enfin, l’angle d’inclinaison peut aller jusqu’à 180°, ce qui est bien agréable pour une petite sieste ou pour se détendre devant un film.

Le constructeur offre une garantie de 5 ans sur le siège, et de 10 ans sur la structure.