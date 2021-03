[Bon plan] Redécouvrez le sport avec le Treadmill WalkingPad R1 Pro

Les salles de sport manquent à beaucoup de personnes donc c’est le sport qui s’invite à votre domicile avec le Treadmill WalkingPad R1 Pro. Venez profiter de 193 € de réduction sur ce tapis de course 2-en-1 grâce à ce code…

Il est recommandé d’exercer un peu d’activité sportive tous les jours afin de maintenir son corps en bonne santé. Faire du sport libère également des endorphines ce qui donne la sensation de se vider la tête. Avec la conjoncture, les salles de sport fermées, les divers confinements, faire du sport devient de plus en plus compliqué. Les gens ne bougent pas de chez eux sans faire de sport ce qui peut provoquer des maladies cardiovasculaires et de l’obésité sur le long terme. Agissez maintenant avec le Treadmill WalkingPad R1 Pro, ce tapis de course vous permettra d’entretenir une certaine forme physique et mentale. Ce dernier est disponible depuis la boutique Geekbuying au prix de 478,79€ au lieu de 671,99€ soit une belle réduction de 193€ grâce au code WKPADR1PZ.

Code promo : WKPADR1PZ

Un tapis de course qui s’adapte à son environnement

Que vous ayez un grand espace pour faire votre activité physique avec le Treadmill WalkingPad R1 Pro ou un petit, ce tapis de course s’adaptera à la place que vous pouvez lui fournir. Vous pouvez vous en servir de différente façon comme au bureau. Il pourra facilement passer sous le bureau, car il mesure que 15,5 cm de hauteur sans la barre. Vous pourrez ainsi travailler tout en faisant quelques pas de courses ou de marche. La barre peut venir se fixer sur le Treadmill WalkingPad R1 Pro. Cette dernière vous permettra notamment de poser votre smartphone, de poser vos mains, etc. Le tapis de course de Treadmill est un excellent appareil hybride qui vous permettra de faire du sport au travail et à la maison.

Facile à ranger, le tapis de course WalkingPad R1 Pro se plie pour le stocker où vous le souhaitez. Il prend très peu de place une fois qu’il est rangé. Vous n’aurez qu’à le déplier et fixer la barre pour l’utiliser à nouveau d’autant plus que ces manipulations sont très vite réalisées. Le Treadmill WalkingPad R1 Pro est un excellent mix entre un véritable tapis de course dans votre salle de sport et le tapis de course minimaliste que l’on peut acheter dans le commerce. Cela lui permet notamment d’embarquer toutes les technologies pour le suivi d’activité physique.

Grâce à l’application disponible gratuitement depuis le Google Play Store ou l’App Store, vous pourrez suivre vos nombres de pas, votre kilométrage ainsi que toutes les autres informations de suivi classique. Un écran est également intégré au Treadmill WalkingPad R1 Pro afin d’indiquer les informations basiques comme le nombre de pas par exemple. L’application est pratique pour suivre minutieusement ses résultats. Une télécommande est également fournie pour contrôler le tapis de course (augmenter la vitesse, baisser la vitesse et l’éteindre) évitant de sortir tout le temps votre smartphone ou de couper votre film en plein milieu. D’ailleurs, un support de téléphone est intégré à la barre.

Un organe de sécurité est présent sur la barre. Vous pourrez ainsi clipser la corde à votre pantalon. En cas de chute, le Treadmill WalkingPad R1 Pro s’arrêtera immédiatement. En ce qui concerne les matériaux de fabrication, le tapis de course de Treadmill est composé d’aluminium au niveau du châssis. Le tapis est quant à lui réalisé à l’aide de plusieurs couches de polymère pour apporter toute l’adhérence possible lors de votre activité physique, vous empêchant de glisser si vous utilisez des chaussures qui sont un peu fatiguées. En bref, ce Treadmill WalkingPad R1 Pro est le tapis de course que tout le monde aimerait avoir pour entretenir un peu sans physique pendant la pandémie. Il est disponible depuis Geekbuying au prix de 478,79€ soit une belle réduction de 28% grâce au code WKPADR1PZ.