Cet écran incurvé de 32 pouces, QHD 144Hz et 1 ms est à moins de 300 €

S’équiper avec un bon moniteur de PC est une excellente solution pour être plus productif dans sa bureautique, mais également dans les jeux vidéo. Ce moniteur PC Lenovo de 32 pouces profite aujourd’hui d’une belle réduction pour tomber à 299,99 euros.

Alors qu’il est habituellement proposé à 399,99 euros, cet écran de PC de 32 pouces, comprenant toutes les bonnes caractéristiques techniques pour les joueurs exigeants profite d’une réduction de 25 euros chez Fnac. Le marchand baisse ainsi le prix de 100 euros pour tomber à 299,99 euros, ce qui représente un excellent rapport qualité prix pour un écran de qualité qui vous servira pour plusieurs utilisations différentes.

Le Lenovo G32qc-10 en détail

Ce moniteur PC de 32 pouces offre une diagonale de 80 cm et déploie une résolution QHD de 2560 × 1440 pixels sur une dalle VA. Il est donc particulièrement détaillé pour les jeux vidéo ainsi que pour les films. La bureautique aussi sera plus agréable, avec beaucoup plus d’éléments affichés à l’écran, et la place pour ouvrir plusieurs fenêtres en simultané sans perdre en visibilité. Que ce soit pour la bureautique ou pour un usage plus multimédia, cet écran est particulièrement adapté.

Lenovo a cependant appuyé sur le côté gaming du modèle, avec quelques spécifications techniques qui sont bien appréciables une fois en jeu. La fluidité est assurée par une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, et le temps de réponse ne va pas au-delà de 1 ms. La technologie AMD FreeSync (si GPU compatible) vous offre même une synchronisation entre votre carte graphique et votre moniteur pour éliminer les déchirements visuels. Avec le bon nombre d’images par seconde, les jeux vidéo les plus nerveux seront très fluides, dynamiques et beaucoup plus immersifs.

Du côté de la connectique, ce moniteur fait dans le strict minimum avec une entrée DisplayPort 1.2 ainsi qu’une sortie audio de 3,5 mm et une entrée HDMI 2.0. Attention toutefois à prévoir assez de profondeur, puisque les dimensions du produit sont particulièrement généreuses : 708,45 × 464,25 × 259,85 mm.