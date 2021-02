Bons plans Ce forfait 80 Go est à 3,99 € par mois et c’est la meilleure offre du moment

Cdiscount mobile propose un forfait au rapport data-prix tout simplement imbattable : 80 Go pour seulement 3,99 euros par mois, pendant 6 mois. C’est la meilleure offre du moment.

L’opérateur virtuel revient en force et propose un forfait mobile sans engagement assorti d’un tarif extrêmement compétitif. Pour 3,99 euros par mois seulement, vous obtenez une énorme enveloppe de 80 Go de données mobile 4G. La réduction ne s’applique malheureusement que pendant les 6 premiers mois, puis l’abonnement revient à son tarif de 16,99 euros. Toutefois, comme il s’agit d’un forfait sans engagement vous êtes libre de résilier quand vous le souhaitez.

Le forfait Cdiscount 80 Go en détail

Dans le détail ce forfait Cdiscount Mobile inclut :

Appels SMS et MMS illimités en France

80 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

8 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Pour rappel, Cdiscount mobile est connecté au réseau des 3 opérateurs historiques que sont Orange, Bouygues et SFR. Après votre commande, le meilleur des réseaux disponibles vous sera automatiquement attribué en fonction de votre localisation. Au moment de la souscription, Cdiscount Mobile vous demandera simplement 10 euros correspondant au prix de la carte SIM triple découpe, elle s’adaptera donc très facilement au format SIM de votre téléphone : SIM, Micro SIM ou Nano Sim.

Le principal atout de ce forfait réside dans sa formidable enveloppe de 80 Go. Avec une telle quantité de data, vous pouvez naviguer tranquillement sur le Web, visionner des dizaines de vidéos YouTube ou des séries en qualité haute définition, télécharger des jeux vidéo sans vous soucier de dépasser votre plafond. Pour les personnes qui souffrent d’un Wi-Fi capricieux, cela peut être particulièrement intéressant. Passés les 80 Go, le débit sera simplement réduit et non sur-facturé.

Du reste, le forfait propose bien sûr les appels, les MMS et les SMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’union européenne et les DOM. Pour les déplacements à l’étranger, une enveloppe de 8 Go est offerte, et vous permet ainsi de rester avec votre forfait sans avoir à chercher une solution supplémentaire. C’est largement suffisant pour de la navigation Web, utilisation de votre GPS ainsi que pour quelques heures de divertissement.

Le forfait est donc musclé, le tout pour un prix finalement assez dérisoire de 3,99 euros par mois pendant 6 mois. Ensuite, il passera à 16,99 euros après cette période promotionnelle. Notez qu’il est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez vous désinscrire quand bon vous semble.

Comment choisir un forfait mobile ? Nos conseils

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?