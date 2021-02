Ce forfait mobile 40 Go coûte moins de 7 euros par mois

Cdiscount mobile poursuit son développement et propose une nouvelle réduction sur un forfait, à 6,99 euros par mois. Il offre une enveloppe de 40 Go de data en 4G pour un prix compétitif.

Cdiscount Mobile relance son forfait de 30 Go pour 2,99 euros par mois, qui profite de réductions régulières depuis plusieurs semaines. Mais surtout, un nouveau forfait légèrement plus musclé avec 40 Go est aujourd’hui proposé à 6,99 euros par mois sans engagement. Un prix minime qui a l’avantage d’être valable sur 12 mois. L’offre se termine le 16 février 2021.

Le forfait Cdiscount 40 Go en détail

Dans le détail ce forfait Cdiscount Mobile inclut :

Appels SMS et MMS illimités en France

40 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

3 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Pour rappel, Cdiscount Mobile est connecté au réseau des trois opérateurs historiques que sont Orange, Bouygues et SFR. En fonction de votre localisation, le meilleur des réseaux disponibles vous sera automatiquement attribué par l’opérateur virtuel. Bien sûr, 10 euros vous seront facturés au moment de votre commande pour l’obtention d’une carte SIM.

Ce forfait Cdiscount propose donc une belle enveloppe de 40 Go de données à utiliser en France. C’est largement suffisant pour surfer sur Internet pendant un mois dans une utilisation standard. Vous pourrez l’utiliser à l’extérieur, afin de regarder quelques vidéos sur YouTube, sans craindre de dépasser son plafond. À noter que si cela arrive, vous ne paierez aucun frais supplémentaire, et votre débit sera simplement réduit.

Même si la période et les conditions sanitaires ne sont pas propices aux voyages, les personnes qui se rendent en Europe ou dans les DOM pourront bénéficier de 3 Go de data à l’étranger. Une petite quantité de donnés mobiles qui pourront servir à utiliser le GPS de votre téléphone ou la navigation sur Internet, sans avoir besoin de passer à la caisse chez un autre opérateur pour l’occasion.

Du reste, on retrouve les fonctionnalités classiques d’un forfait mobile en 2021 : les appels sont illimités, tout comme les SMS et les MMS depuis et vers la France métropolitaine.

Ce forfait est exceptionnellement proposé à 6,99 euros par mois au lieu de 13,99 euros. Il a le mérite d’être sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez vous désengager quand bon vous semble. Cette réduction s’applique sur les 12 premiers mois de votre abonnement, le prix repassera ensuite à 13,99 euros par mensualités.

Le forfait 30 Go à 2,99 mois toujours disponible

Pour celles et ceux qui cherchent un forfait encore plus abordable, l’offre sur le forfait 30 Go à 2,99 euros par mois pendant 6 mois (et non 12 mois comme celui ci-dessus) est toujours en vigueur. Il comprend :

Appels SMS et MMS illimités en France

30 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

10 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?