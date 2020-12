Ce kit gaming clavier mécanique + casque HyperX est à prix cassé sur Amazon

En cette période de fêtes, Amazon multiplie les promotions sur les périphériques pour joueurs. Actuellement, c’est la marque HyperX qui est à l’honneur. Le clavier Alloy Elite 2 ainsi que le casque Cloud Alpha S sont en réduction pour une durée limitée. On les trouve respectivement à 112,99 euros et 104,99 euros.

Amazon propose aujourd’hui un kit destiné aux gamers. Connu pour ses rapports qualité-prix impeccables, HyperX s’est taillé une solide réputation parmi la communauté de joueurs depuis quelques années. Le casque HyperX Cloud Alpha S est proposé à 104,99 euros au lieu de 129,99 euros, et le clavier Alloy Elite 2 à 112,99 euros au lieu de 159,99 euros.

Le HyperX Cloud Alpha S en détail

Dévoilé en septembre 2019, le HyperX Cloud Alpha S est une déclinaison du célèbre HyperX Cloud II. Il inclut également le son surround virtuel 7.1 pour une spatialisation poussée des bruits, bien pratique en jeu notamment. Comme sur les autres casques de la marque, il se distingue de la concurrence avec un rapport qualité-prix imbattable et un son de grande qualité (il est même légèrement meilleur que le Cloud II). Vous aurez d’ailleurs le luxe de personnaliser les basses selon vos propres goûts et votre utilisation.

Le modèle Cloud Alpha S embarque un système à double chambre, qui vous permet de réduire la distorsion sonore afin d’offrir un son plus limpide. Le confort est assuré par des coussinets de grande qualité, en cuir. Toutefois, il est possible de les remplacer en toute simplicité avec des modèles en tissus interchangeables. Cela dépendra du niveau de respirabilité que vous recherchez. Le design n’est pas nouveau en soi et reprend celui du Cloud II, véritable succès commercial. Le cadre en aluminium est ici le même.

Enfin, on retrouve le même microphone qui assure des communications claires, et qui élimine les bruits de fond et parasites. À la différence de son grand frère, le microphone est directement utilisable en simple jack et double jack sur toutes les plateformes. Une mousse est incluse autour de ce dernier. Il est possible de détacher complètement le microphone pour un plus grand confort en position allongée ou pour utiliser le casque dans les transports en commun.

Le HyperX Alloy Elite 2 en détail

La marque propose de solides claviers pour les joueurs exigeants c’est le cas avec le Alloy Elite 2 qui figure d’ailleurs dans notre guide des meilleurs claviers gamers. Celui-ci s’adresse essentiellement aux joueurs qui sont également dans le multimédia (streaming, multitasking). En effet, on retrouve une multitude de touches multimédia qui sont dédiées ainsi qu’une molette de réglage de volume. Pour du gaming exigeant, une fonction anti-ghosting 100 % est proposée et vous permet d’appuyer sur une flopée de touches en même temps sans provoquer d’erreurs d’interprétation. Ce clavier de jeu est capable de tout faire, notamment dans le secteur de l’édition vidéo. Il est d’ailleurs compatible avec les PC, PS4 et Xbox One grâce à sa connexion USB-A.

La conception de ce clavier est extrêmement robuste et devrait assurer plusieurs années d’utilisation sans problème. On retrouve donc des touches mécaniques maison HyperX. Particulièrement bien dosées, elles offrent un bon rapport entre réactivité et précision. La course est rapide, et la distance d’actionnement l’est tout autant. Le cadre du clavier en lui-même est en acier rigide, ce qui le rend relativement lourd (1,5 kg). Un aspect bien apprécié des joueurs qui souhaitent éviter les mouvements impromptus.

La luminosité du clavier est extrêmement bien réussie et s’applique à chaque touche. HyperX en a même profité pour installer ses touches Pudding : de couleur translucide, elles offrent bien plus de luminosité que les touches de couleur unie. Le design comprend également une barre lumineuse située tout en haut du clavier et qui permet de sublimer le périphérique. À noter que les couleurs sont entièrement personnalisables grâce à l’application HyperX NGENUITY. Vous pourrez choisir de programmer un mode Jeu ou des macros lumineuses en jouant avec les couleurs et les effets lumineux.