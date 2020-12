Oculus Rift S : économisez 100 euros sur cet excellent casque VR

Amazon, Fnac et Boulanger proposent actuellement le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S à 349,99 euros.

Habituellement proposé à 449,99 euros, le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S est aujourd’hui en promotion. On le retrouve chez Fnac, Amazon et Boulanger avec une remise de 100 euros, pour un prix de 349,99 euros. L’offre est valable jusqu’au 3 janvier 2021 ainsi que dans la limite des stocks disponibles.

Le Oculus Rift S en détail

Si le monde de la réalité virtuelle sur PC vous attire, alors le casque Oculus Rift S est une bonne option. Ce modèle est le plus haut de gamme chez Oculus. Il s’appuie notamment sur des éléments optiques de dernière génération qui vous permettent d’afficher un rendu plus net que jamais. Pour fonctionner, il doit être branché (en filaire) sur un ordinateur, et il nécessite une carte graphique assez musclée pour fonctionner convenablement. En revanche, le Rift S se distingue de ses concurrents puisqu’il est utilisable sans aucun capteur externe. Son système Insight Tracking interprète les mouvements et les retranscrit.

L’Oculus Rift S est extrêmement simple de fonctionnement, et son installation est très aisée. Ce modèle embarque 5 caméras qui régulent en permanence son positionnement dans l’espace. Avec sa conception ergonomique, le casque ne tombe pas, et s’adapte à n’importe quelle tête, même si vous utilisez des lunettes. Une molette d’ajustement a été prévue. En outre, nul besoin d’utiliser des écouteurs supplémentaires puisque le Rift S diffuse le son avec ses sangles latérales.

Ces derniers temps, la VR a connu un second souffle avec des titres majeurs comme Half Life Alyx, une véritable aventure passionnante. Pour les amoureux des jeux de rythme, Beat Saber est devenu très populaire. Mais d’autres titres comme Stormland ou Lone Echo valent le détour. Vous aurez le choix de lancer vos jeux directement depuis la plate-forme Oculus, ou bien par une autre comme Steam, si les jeux sont compatibles.

Enfin, 2 manettes sont livrées avec le casque de réalité virtuelle. Vous pourrez vous en servir pour naviguer dans les jeux, ainsi que dans les menus d’une manière plus intuitive.